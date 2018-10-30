Ошипована — заколдована?

На вопрос: «Что на самом деле важнее для зимних шин — рисунок протектора или состав резиновой смеси?», не берутся однозначно отвечать даже опытнейшие специалисты-шинники. «Все зависит от идеального сочетания этих составляющих», — считают на предприятии KAMA TYRES. Примерно такой же взгляд, только с упором на климат региона использования, и на самый жаркий спор автовладельцев: «Шипованная шина или фрикционная»?
Побывав на заводе в Нижнекамске, поговорив с профессиональными конструкторами, технологами и рядовыми производственниками, мы объединили эти мнения в монологи, волнующие, пожалуй, каждого автомобилиста.
О модельном ряде зимних шин Viatti
На сегодняшний день существует три линейки зимних шин: для легковых автомобилей, для кроссоверов и внедорожников, а также для коммерческого или легкогрузового транспорта. В каждой по две модели: фрикционная или нешипуемая и шипуемая.
Viatti Brina и Viatti Brina Nordico (шип) с 31 типоразмером и посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов подойдет большинству легковушек. Шины с асимметричным рисунком протектора разработаны с учетом снежных российских зим и не самых лучших дорог. При этом они рассчитаны на максимальную скорость до 190 км/ч, хотя заметим, что скорость для шин с шипами не рекомендована выше 130 км/ч. Модель содержит 88—105 шипов в зависимости от размера.
Viatti Bosco S/T и Viatti Bosco Nordico (102—128 шипов) адресованы владельцам популярного в последнее время на российском рынке класса автомобилей — кроссоверов и внедорожников. Усиленный каркас и развитый протектор рассчитаны как на зимние дороги общего пользования, так и на бездорожье. В ассортименте 20 типоразмеров от 15 до 18 дюймов каждой модели, опять же с индексом скорости Т или 190 км/ч.
Viatti Vettore Brina и Viatti Vettore Inverno (112—130 шипов) с ненаправленным рисунком протектора разработаны для коммерческой линейки транспорта в 13 типоразмерах. Помимо высокой проходимости в зимних условиях это модели повышенной грузоподъемности — до 1250 кг/полуось.
Каждая линейка имеет унифицированную, с шинами идентичного типоразмера летней версии, силовую основу — армирующие слои брекера и каркаса, боковина и прочие составляющие. Такая производственная схема позволяет не только гибко перестраиваться, но и удерживать конкурентоспособные цены на продукцию. Помимо ошиповки, разница в составе резиновых смесей протекторов или покровных резинах. Для фрикционных шин протекторная смесь более мягкая, на основе диоксида кремния, который придает резиновой смеси эластичность и улучшает работу ламелей. Для шипуемых используется более наполненный состав рецептуры, что позволяет надежно удерживать шипы.
О предпочтениях для российской зимы
Для мегаполисов средней полосы и севера, при условии, что в городе минимальный перепад высот и нет крутых эстакад, подойдут фрикционные шины. Во всех остальных случаях, особенно при частых выездах за город, лучше обезопасить себя, поставив шиповку.
На юге России так же можно отказаться от шипуемых шин, при условии, что разница между дневными и ночными температурами невелика и нет условий для образования суточной ледяной корки на дорогах. В гористой местности на нешипуемых моделях шин зимой лучше не ездить.
Шипы и мягкая резиновая смесь помогут на обледенелой дороге, правда, при правильном выборе скорости движения. Хорошо выраженный протектор — на снегу или бездорожье. Следует помнить, что чем ниже температура воздуха, тем эффективнее работает зимняя шина. Если за бортом всего на 3—5 градусов ниже нуля — вероятность образования водяной пленки в пятне контакта куда выше, что сразу же сказывается на устойчивости и управляемости и тормозных свойствах автомобиля.
О следовании Viatti мировым трендам
В НТЦ КАМА существует группа, которая отслеживает тенденции в мировом шинном бизнесе, анализирует их и дает рекомендации разработчикам. Вообще следует помнить, что все шины Viatti выпускаются согласно правилам 117 ЕЭК ООН, требования которых постоянно ужесточаются. В них прописаны основные параметры, за рамки которых шины не могут выйти. В противном случае их просто нельзя продавать. Кстати, испытания зимних шин Viatti проходят на всемирно известном, финском шинном полигоне в Ивало.
В принципе, такой продукт вполне возможен и прежде всего он должен отличаться очень высокими сцепными свойствами на любой поверхности: от льда до асфальта. Шина должна быть тихой как по внешнему, так и по структурному шуму, максимально легкой и износостойкой. И конечно же быть эстетичной, чтобы радовать глаз и не вызывать сожаление о покупке.
О резиновой смеси и рисунке протектора
Даже самая совершенная резиновая смесь не поможет вам выбраться из сугроба. Самый зубастый протектор чаще всего окажется беспомощным на льду. Без баланса этих качеств зимняя шина не имеет права на существование.
О шипах и протекторе
Шип — не оберег на все случаи зимней жизни, но очень хороший помощник. Конфигурация его твердосплавной вставки влияет на поведение автомобиля на льду, при этом в шинах Viatti применяется традиционная, цилиндрическая форма. Это некий универсальный оптимум для сегмента. Потеря шипов — естественный процесс, но зависит он в большей степени от стиля езды.
Отсутствие уже пары десятков шипов из сотни даже при полной сохранности протектора меняет сцепные свойства шины, управляемость автомобиля и тормозной путь. Но в таких случаях можно поставить ремонтные шипы и решить проблему. А вот если индикатор износа шин показывает глубину протектора менее 4 мм, такая шина идет на выброс. Кстати, все модели Viatti рассчитаны на активную эксплуатацию в течение 3—4 сезонов.