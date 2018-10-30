Ошипована — заколдована?

Побывав на заводе в Нижнекамске, поговорив с профессиональными конструкторами, технологами и рядовыми производственниками, мы объединили эти мнения в монологи, волнующие, пожалуй, каждого автомобилиста.

О модельном ряде зимних шин Viatti

На сегодняшний день существует три линейки зимних шин: для легковых автомобилей, для кроссоверов и внедорожников, а также для коммерческого или легкогрузового транспорта. В каждой по две модели: фрикционная или нешипуемая и шипуемая.

Viatti Brina и Viatti Brina Nordico (шип) с 31 типоразмером и посадочным диаметром от 13 до 18 дюймов подойдет большинству легковушек. Шины с асимметричным рисунком протектора разработаны с учетом снежных российских зим и не самых лучших дорог. При этом они рассчитаны на максимальную скорость до 190 км/ч, хотя заметим, что скорость для шин с шипами не рекомендована выше 130 км/ч. Модель содержит 88—105 шипов в зависимости от размера.