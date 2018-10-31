Эксперты выяснили, чего больше всего боятся российские водители

Самой распространенной фобией оказался страх внезапного появления пешехода на проезжей части, в этом признались 26% респондентов. Официальное название такого рода боязни — апотомопезофобия.

Второе место в рейтинге ужасов новичка — стенофобия или страх перед узкими улочками или небольшими парковочными пространствами. От этого шевелятся волосы у 20% опрошенных. Еще у 16% стынет в жилах кровь от мысли, что они не заметят препятствие при движении задним ходом. Здесь медики тоже нашли специальное слово — пизодроманорамподифобия.

Четвертое место поделили сразу два страха: боязнь трогаться в горку (ананебайнофобия) и не заметить торможение впереди идущего авто (продромокарофренарофобия).

Самой нераспространенной фобией стала ксеноктанумерофобия (3%) — это опасение залить бензин не с тем октановым числом.

Стоит заметить, что все это не шуточки. Поэтому Ford решил поддержать автомобилистов и напомнить, что современные технологии позволяют легко справиться с большинством страхов. Например, система BLIS предупреждает о движении в слепых зонах и помогает спокойно перестраиваться. Кстати, большинство моторов, которые предложены в автомобилях российской линейки воспринимают как 92-й так и 95-й бензин без каких-либо последствий.