Мотоколяска вермахта и Horch Геринга: так кто убит подо Ржевом

Назначение более, чем спорное. Размер и вовсе смехотворный. Немцы доехали до Ржева на крошечной машинке без крыши и дверей, имеющей всего два посадочных места, три маленьких колеса, велосипедный руль и мотоциклетный двигатель? Какая извращенная итальянская мысль породила аппарат, которую немцы не постеснялись превратить в тягач? И что же он мог тянуть, не имея сохранившегося сцепного устройства? Судя по габаритам и мотоциклетным возможностям, изделие было способно перемещаться только по асфальту, а максимум его тягловых возможностей — детские санки. Даже пулемет с боекомплектом, и то вряд ли.

Дело в том, что никакой это не итальянский тягач. А послевоенная инвалидная мотоколяска серпуховского завода С-1, образца 1952 года. Музей признает, что этот тягач и есть мотоколяска, но только итальянская и довоенная. А наши добыли ее чертежи и после войны наладили производство полной копии на Серпуховском мотоциклетном заводе. Конечно, немцы воевали на любой технике, но чтоб на мотоколясках, да еще в роли тягача…

А откуда у музея данные? Чем они подтверждают заявленные факты? Оказывается, самое верное доказательство истины — честное слово поисковиков. А еще где-то на кузове есть специальная фирменная метка, но никто не помнит где и какая… Экспонату больше десяти лет. Скептиков работники музея наслушались предостаточно. Но так и не сочли нужным добыть хотя бы прижизненную фотографию оригинала и положить ее рядом, для подтверждения…