Европейские продажи LADA в октябре резко просели

В последнем месяце показатели российского бренда просели более, чем на 30% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Самой популярной маркой оказался Volkswagen: его автомобили разошлись тиражом в 114 340 экземпляров, сократив объем сбыта на 15,2%. На втором месте расположились французы: Peugeot выбрали 79 180 покупателей (+1,9%). Тройку лидеров закрывает Ford с показателем в 78 003 автомобиля (-0,9%).

Четвертую и пятую строчку заняли Mercedes-Benz и Renault, отдавшие в руки клиентам 76 480 (+7,9%) и 68 981 (‐23,4%) машину соответственно.

В общей сложности в Европе автопроизводители смогли продать 1 118 882 легковушек, понизив долю на 7,4%. Несмотря на падение, европейский рынок нельзя поставить и рядом с отечественным: для сравнения во второй месяц осени у нас реализовали 160 425 авто (+8,2%).