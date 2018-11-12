Минпромторг передумал переводить отечественный автопром на российские ЛКП

В Министерстве столкнулись сразу с двумя неразрешимыми проблемами: во-первых, невозможно определить производителя краски, когда автомобиль уже покрашен. Тут дело в том, что сырье для отечественного покрытия синтезируют не в России. Понять, чем покрыли авто, можно лишь по бухгалтерским бумагам, которые заводы предоставлять обязаны только по решению суда. А во-вторых, наши краски очень сильно не дотягивают до качества мирового уровня.

Стоит напомнить, что на прошлой неделе в Минпромторге предложили красить все машины, выходящие с конвейеров российских автопроизводств, только нашими эмалями для увеличения уровня локализации.

Зато соображение оснащать продукцию автопрома шинами производства Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оказалось вполне здравым и нареканий со стороны автокомпаний не вызвало. То есть к 2020 году все машины будут комплектоваться только такими покрышками.

Вопрос с ЛКП по сей день остается открытым, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.