В такси зазывают владельцев электромобилей

Сервис заказа такси «Ситимобил» предлагает владельцам электрических автомобилей, работющим в такси, и целым автопаркам крайне выгодные условия: один год все водители экологически чистых машин будут получать себе в карман полную сумму оплаты, полученной от пассажира. Условия, конечно, сладкие, Особенно с учетом того, что среди таксистов владельцев электрокаров днем с огнем не сыщешь. Зато какой пиар себе, любимому!

Руководство компании рассказало, что идет на этот шаг для продвижения электромобилей и, как следствие, улучшения экологической ситуации. А в итоге это даст комфортную и безопасную жизнь нашим потомкам.

Стоит напомнить, что о стимуляции продаж машин, работающих от батареек, говорят и представители власти. В этом году депутаты Госдумы предложили избавить владельцев таких авто на ближайшие пять лет от транспортного налога. Также был внесен законопроект, освобождающий их от оплаты городскоких парковок, и даже обсуждаются льготы на ОСАГО. Причем не так давно заходила речь об увеличении количества зарядных станций. Какие из этих проектов воплотят в жизнь, и какие дадут всходы — покажет время.