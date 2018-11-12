За неуплату транспортного налога хотят лишать «прав»

На очередном «круглом столе» — на этот раз посвященном теме «Принудительное исполнение: актуальные проблемы законодательного обеспечения и перспективы развития» — глава ФССП Дмитрий Аристов сообщил, что его ведомство желает получить в свое распоряжение еще одну «дубинку», с помощью которой можно было бы «трясти» должников по налоговым платежам, в том числе и по транспортному налогу.

Речь идет о прекращении действия водительских «прав» гражданина до тех пор, пока он не отдаст государству причитающееся с него.

– Полагаем возможным также обсудить и расширение института временного ограничения пользования правом управления транспортным средством по взысканию налоговых платежей и штрафов, назначенных за совершение преступления, — сообщил Дмитрий Аристов участникам «круглого стола».

Кроме того, он выступает за то, чтобы должникам по налогам не давали регистрировать транспортные средства в ГИБДД и не принимали экзаменов на водительское удостоверение.

Напомним, что сейчас «ограничение права управления ТС» судебные приставы применяют, в частности, к водителям, которые не платят штрафы за нарушения ПДД и алименты.