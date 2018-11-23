Почему в мороз на машине лучше не ездить

Зимой прелести личного автотранспорта начинаешь особенно ценить, поскольку перемещаться в теплом салоне гораздо приятнее, чем шагать по морозу или потеть в автобусе. Но для машины зимняя эксплуатация — совсем не подарок и, возможно, для продления ее срока жизни авто стоит поберечь.
Когда заходит речь о зимних проблемах с машинами, в первую очередь вспоминают о сложностях запуска мотора в мороз. Да, в теории все так — загустевшее от холода масло хуже смазывает трущиеся детали и они быстрее изнашиваются. Но это утверждение было бесспорным в отношении машин прошлых поколений, в двигатели которых заливались минеральные и полусинтетические масла. В большинстве современных моторов применяются синтетические смазки, которые гораздо меньше густеют на морозе.
Для нынешних агрегатов гораздо неприятнее длительный простой, во время которого все масло стекает в картер движка, чем холодный пуск. Учитывая вышеизложенное, оставим в покое двигатель, тем более, что при поездке зимой, будучи прогретым, он чувствует себя лучше чем в летнюю жару.
Если мы говорим о коробке передач, то ее проблемы после морозной ночи очень просто представить. Все жидкости при этом загустели, сальники и прокладки затвердели до состояния пластмассы. И тут запускается мотор и автовладелец, как того требуют сейчас инструкции по эксплуатации современных моделей, включает передачу и давит на газ, стартуя с места. Каково при этом приходится вышеперечисленным деталькам — можете себе представить. Подобные режимы работы явно не добавляют им ресурса и долголетия.
У ходовой части авто после морозной стоянки — ровно те же проблемы со смазкой и резинками-уплотнителями. Плюс еще добавляется нюанс, связанный с амортизаторами. Которые тоже замерзли. Рабочая жидкость в них густеет и из-за этого с большим трудом перетекает через клапана устройства. Ощущается это так, словно машина напрочь лишена демпфирующих устройств — на каждой кочку подскакивает как деревенская телег и бьется словно «всем телом» о дно каждого ухаба.
Пока амортизаторы не прогреются, они не только в ускоренном темпе исчерпывают свой ресурс, но и разбивают подвеску машины, жестко передавая на нее все нагрузки от кузова. Страдает от мороза и тормозная система. Ее шланги, уплотнители, манжеты, смазка точно также твердеют на морозе как и прочий пластик и резина. Соответственно, при этом повышается вероятность, что что-то заклинит, потрескается или лопнет.
Причем следует помнить, что мотор, КП, амортизаторы и тормозные суппорта после некоторого пробега более-менее прогреются и работают, по сути в штатном диапазоне температур. А всякие резинки, пластик и смазка в прочих частях подвески, трансмиссии и тормозной системы не имеют возможности толком согреться и потому фактически всю зиму работают в тяжелых условиях. Поэтому, если вы действительно переживаете за ресурс узлов и деталей своего авто, поездки на нем в зимний период следует свести к минимуму.