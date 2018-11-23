Почему в мороз на машине лучше не ездить

Когда заходит речь о зимних проблемах с машинами, в первую очередь вспоминают о сложностях запуска мотора в мороз. Да, в теории все так — загустевшее от холода масло хуже смазывает трущиеся детали и они быстрее изнашиваются. Но это утверждение было бесспорным в отношении машин прошлых поколений, в двигатели которых заливались минеральные и полусинтетические масла. В большинстве современных моторов применяются синтетические смазки, которые гораздо меньше густеют на морозе.

Для нынешних агрегатов гораздо неприятнее длительный простой, во время которого все масло стекает в картер движка, чем холодный пуск. Учитывая вышеизложенное, оставим в покое двигатель, тем более, что при поездке зимой, будучи прогретым, он чувствует себя лучше чем в летнюю жару.