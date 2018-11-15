Какие автомобили выбирают мужчины и женщины в России

Аналитики интернет-ресурса «Юла Авто» составили рейтинги самых мужских и женских автомобилей. Изыскания провели на основании почти миллиона запросов пользователей.

Самым популярным у парней оказался Mercedes-Benz E-Класса: им интересуются на 50% чаще, чем другими машинами. В пятерку лидеров также вошли Volkswagen Transporter (49%), Mercedes-Benz S-Класса (49%), Mercedes-Benz C-Класса (47%) и Toyota Crown (46%). На шестом месте оказался BMW 7-й серии (45%), на седьмом поселился Toyota Chaser (41%) — бизнес-седан, который производился с 1977 по 2001 года. С восьмой по десятую строчку заняли Mercedes-Benz Vito (41%), Toyota Land Cruiser (40%) и BMW 5-й серии (40%) соответственно.

Поддерживая стереотип, женский хит-парад отличается автомобилями маленького размера. На вершине чарта прописался KIA Picanto, девушки на него обращают внимание чаще в 2,8 раза, чем мужчины. Второе место досталось Chevrolet Spark (в 2,7 раза), третье — Nissan Juke (в 2,5 раза), Четвертое и пятое — Peugeot 207 (в 2,5 раза) и Lifan Smily (в 2,3).

Остальные позиции в ТОП-10 заняли по порядку: Chery Kimo (в 2,3 раза), Citroёn C3 (в 2 раза), Opel Corsa (в 2 раза), Peugeot 308 (в 1,9) и Renault Sandero (1,9).