Эксперты рассчитали, сколько будет стоить бензин в 2019 году

Да, нефтяники и правительство вроде бы договорились о мерах стабилизации ситуации на топливном рынке. Нефтяные компании пообещали «притормозить» оптовые цены на «горючку» до конца года, а до весны 2019 года — сдерживать их на уровне инфляции.

Наиболее реалистичным сценарием остается среднегодовой рост цен на топливо, не превышающий уровень инфляции, спрогнозированный Центробанком на 2019 год, а это не более 5,5%, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в Центре исследований проблем реальной экономики.

Между тем, независимые эксперты уверены, что розичные цены топлива на автозаправочных комплексах в течение полугода вырастут до 50 рублей за литр. А к концу года стоимость соляры и бензина может подскочить едва ли не в два раза.

Впрочем, скоро мы об этом узнаем. А о том, как отреагировали водители на новость о повышении цен на АЗС, можно посмотреть в нашем специальном видео сюжете.