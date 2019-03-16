Как понять, что вас «пасут» автоподставщики

Курортный сезон, как и дачный, уже не за горами, а как известно, именно в эту пору на наших дорогах активизируется разного рода криминальный элемент, выискивающий свои жертвы среди туристов и дачников. По каким признакам можно распознать потенциального мошенника на дороге, разбирался портал «АвтоВзгляд».
Современные мошенники могут использовать самые разные автомобили — старые и новые, как премиального, так и массового сегмента. Все зависит от вида преступления и конкретного сценария. Например, в определенных случаях для того, чтобы пустить пыль в глаза жертвы, авантюрист, исполняющий роль толстосума с высоким статусом, скорее всего будет восседать в дорогом автомобиле представительского класса с блатными номерами.
А если речь идет о подстроенных ДТП, то тут «играют» машины попроще, но вряд ли речь идет об откровенно бюджетных или совсем старых моделях.
Конечно, каждый отдельный из перечисленных ниже факторов часто присущ автомобилям простых добропорядочных граждан. Но если вы вдруг заметите в соседнем ряду машину сразу с двумя или тремя указанными признаками, вам стоит перестраховаться и на всякий случай держаться от нее подальше.
Марки и модели
Как правило, джентльмены удачи предпочитают использовать в своей нелегкой работе машины премиальных марок. Особенно популярны у злоумышленников седаны немецкой тройки, но зачастую встречаются среднестатусные модели бизнес-класса — Toyota Camry, Nissan Teana, Mazda6, Volkswagen Passat. Новые машины в ход идут редко, а вот экземпляры семи- и десятилетнего возраста используются чаще всего.
Тонированные стекла
Не секрет, что мошенники предпочитают авто с тонированными стеклами и транзитными (либо иностранными) номерами — чаще всего прибалтийскими. Иногда устанавливаются регистрационные знаки поврежденные или испачканные грязью, а если они чистые, то скорее всего — фальшивые. Зачастую номера на машинах могут вообще отсутствовать. Ведь главное для лихих людей — чтобы их транспорт было непросто идентифицировать.
Вмятины и потертости
Еще один характерный признак авто, работающего на подставах — наличие небольших вмятин, царапин, потертостей и, как правило, издалека они почти незаметны. Чаще всего легкие повреждения находятся на заднем бампере или по левому борту — на дверях и крыльях.
Если вы заметили, что машина с указанными признаками определенное время сидит у вас «на хвосте», либо «трется» в соседнем ряду, будьте особенно бдительны, соблюдайте скоростной режим, держите дистанцию, избегайте перестроений в другую полосу и других маневров.
Мошенники обычно промышляют на двух или трех машинах, поэтому постарайтесь заметить во время движения определенные признаки согласованных действий соседей по потоку. Например, должно насторожить, если рядом движущиеся авто подстраиваются под ваш скоростной режим и держаться друг подле друга.
«Рваная» манера езды
Для них еще характерна «рваная» езда с частыми маневрами, обгонами, резким торможением и ускорением. Кроме того, они стараются держаться в мертвой зоне вашего бокового зеркала, а иногда пренебрегают дистанцией, сокращая ее до минимума. В этом случае лучше аккуратно сбросить скорость, пропустив подозрительный автомобиль вперед. Тогда у вас будет возможность проанализировать поведение водителя. Он выдаст себя, если попытается сохранить синхронность движения с вашим авто. Конечно, здесь многое зависит от опыта и «профессионализма» мошенника — чем ниже его уровень, тем проще его раскусить.