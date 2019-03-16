Как понять, что вас «пасут» автоподставщики

Современные мошенники могут использовать самые разные автомобили — старые и новые, как премиального, так и массового сегмента. Все зависит от вида преступления и конкретного сценария. Например, в определенных случаях для того, чтобы пустить пыль в глаза жертвы, авантюрист, исполняющий роль толстосума с высоким статусом, скорее всего будет восседать в дорогом автомобиле представительского класса с блатными номерами.

А если речь идет о подстроенных ДТП, то тут «играют» машины попроще, но вряд ли речь идет об откровенно бюджетных или совсем старых моделях.

Конечно, каждый отдельный из перечисленных ниже факторов часто присущ автомобилям простых добропорядочных граждан. Но если вы вдруг заметите в соседнем ряду машину сразу с двумя или тремя указанными признаками, вам стоит перестраховаться и на всякий случай держаться от нее подальше.