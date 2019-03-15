Куда в салоне авто категорически нельзя класть сумку или портфель

Фото www.autoexpress.co.uk
Несмотря на огромное количество камер наружного наблюдения на улицах больших мегаполисов, кражи сумок и гаджетов из салона автомобилей происходят регулярно. Чаще всего, это случается на парковках возле торговых центров, стоянках загородных трасс и АЗС. Но вещи воруют не только из пустого авто — в Москве зафиксированы факты хищения сумок и гаджетов из салона на глазах у водителей прямо в городском заторе.
Иван Флягин

Известны три самые распространенные ошибки водителей, которые провоцируют преступников на кражи. Первая — во время поездки автовладельцы кладут сумки или гаджеты рядом с собой на переднее сидение, где вещи находятся на виду и легко доступны для злоумышленников.

Даже если при остановке на светофоре или в пробке ваше окно с правого борта наглухо закрыто, а дверь заблокирована, для опытного вора ничего не стоит в считанные секунды разбить стекло, забрать вещи с переднего кресла и чудесным образом испариться.

Но чаще всего их воруют на парковках и АЗС с применением отработанного отвлекающего маневра. Когда водитель попросту забывает про сумку на сидении — неважно, на заднем или переднем — и выходит из салона, откликаясь на безобидную просьбу незнакомого прохожего.

Вторая распространенная ошибка, когда водители забывают или не считают нужным блокировать замки во время поездки. На наших улицах пока еще встречаются автомобили с отсутствующей функцией автоматического запирания дверей перед началом движения. И такие варианты для бандитов самые желанные, ведь им даже не потребуется разбивать стекло. А самое печальное, что зачастую люди ездят с незапертым на замок багажником, облегчая преступнику доступ в грузовой отсек во время самой кратковременной остановки автомобиля.

Поэтому небольшую сумку или борсетку в процессе поездки лучше хранить в бардачке, если она туда влезет, либо даже прятать ее под переднее сидение. В машинах с задними затемненными стеклами ее можно положить на пол второго ряда, если, конечно, там чистые коврики. Главное, чтобы ваша драгоценная вещь никому не мозолила глаза.

Если вы о ней забудете, то можно быть спокойным, потому что она останется в машине, скрытой от посторонних глаз. И, конечно, лучше выработать привычку, чтобы при каждом выходе из авто, даже если вы находитесь совсем рядом с ним, всегда блокировать центральный замок. Пренебрегать этим правилом — третья ошибка водителя, которая провоцирует автомобильные кражи.

дорога, трасса, обман, мошенничество, уголовный кодекс
15 марта 2019
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