Куда в салоне авто категорически нельзя класть сумку или портфель

Известны три самые распространенные ошибки водителей, которые провоцируют преступников на кражи. Первая — во время поездки автовладельцы кладут сумки или гаджеты рядом с собой на переднее сидение, где вещи находятся на виду и легко доступны для злоумышленников.

Даже если при остановке на светофоре или в пробке ваше окно с правого борта наглухо закрыто, а дверь заблокирована, для опытного вора ничего не стоит в считанные секунды разбить стекло, забрать вещи с переднего кресла и чудесным образом испариться.

Но чаще всего их воруют на парковках и АЗС с применением отработанного отвлекающего маневра. Когда водитель попросту забывает про сумку на сидении — неважно, на заднем или переднем — и выходит из салона, откликаясь на безобидную просьбу незнакомого прохожего.