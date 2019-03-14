Как гаишники лишают прав за сбитый конус на дороге

Наверняка многие водители, проезжая участок дорожных работ, случайно задевали или даже сбивали конус, столбик, пустой барьер, пластину и прочие легкие ограждающие и направляющие устройства. Конечно, чем прочнее и увесистее элемент, тем больше шансов повредить автомобиль.

В этом случае скорее всего каждый водитель сочтет необходимым тут же остановиться и проверить, не осталось ли на кузове машины вмятины или царапины. Подобные ситуации коварны тем, что даже если ограждения изготовлены из мягких и легких материалов (обычно из пластика), то все равно при наезде на них шанс повредить ЛКП достаточно велик. Но более серьезной неприятностью для водителя может обернуться не царапина или вмятина на его машине, а ущерб, нанесенный чужому имуществу.