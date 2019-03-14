Как гаишники лишают прав за сбитый конус на дороге

Ремонтные работы на проезжей части регулярно ведутся не только в крупных мегаполисах, но и на загородных трассах. Временные ограждения в виде барьеров и направляющие устройства в виде конусов, которые выставляются в таких случаях, постоянно повреждаются проезжающими мимо автомобилями. При этом многие водители даже не удосуживаются остановиться, чтобы узнать, не нанесен ли ущерб чужому имуществу. А зря, потому что они рискуют нарваться на большие неприятности.
Наверняка многие водители, проезжая участок дорожных работ, случайно задевали или даже сбивали конус, столбик, пустой барьер, пластину и прочие легкие ограждающие и направляющие устройства. Конечно, чем прочнее и увесистее элемент, тем больше шансов повредить автомобиль.
В этом случае скорее всего каждый водитель сочтет необходимым тут же остановиться и проверить, не осталось ли на кузове машины вмятины или царапины. Подобные ситуации коварны тем, что даже если ограждения изготовлены из мягких и легких материалов (обычно из пластика), то все равно при наезде на них шанс повредить ЛКП достаточно велик. Но более серьезной неприятностью для водителя может обернуться не царапина или вмятина на его машине, а ущерб, нанесенный чужому имуществу.
Не стоит думать, что все эти предметы на дороге многоразовые и «долгоиграющие» — каждый из них имеет свой ГОСТ, и любое нарушение его параметра делает устройство непригодным к использованию.
Ведь Госстандартом регламентируется даже такая «мелочь», как коэффициент световозвращения поверхности простого конуса, который легко повредить при наезде. Протащив его под защитой картера несколько метров, вы со спокойной душой поедете дальше, не подозревая, что на самом деле скрылись с места аварии.
Напомним, что закон формулирует дорожно-транспортное происшествие, как «событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб» (пункт 1.2 ПДД).
В нашем случае ключевое словосочетание — «материальный ущерб». Так что задетый и даже слегка потертый конус может обернуться для автовладельца большой проблемой, если он не остановился и не вызвал ГИБДД. Ведь речь идет об оставлении места ДТП, участником которого он являлся. Согласно статье 12.27.2 КоАП, это нарушение наказывается лишением «прав» на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.
Конечно, на практике большинству дорожных рабочих, ставших свидетелем вашего правонарушения, не приходит в голову вызывать стражей порядка, чтобы дать им против вас показания и поделиться номером вашего авто.
Хотя гипотетически с таким может столкнуться каждый, кто собьет конус и не остановится. И при этом вряд ли вы докажете, что повреждение чужому имуществу нанесли не вы, а кто-то другой. Тем более, если к свидетельским показаниям дорожных рабочих приложится запись с камер видеонаблюдения.