Что делать, если пешеход на «зебре» повредил вашу машину

В крупных мегаполисах такое случается регулярно по несколько раз в день. Надо признать, что чаще всего в конфликтах виноваты водители, по разным причинам перегородившие пешеходный переход. В ответ разъяренные пешеходы со всей силы бьют по машинам, оставляя на кузове вмятины, а то и вовсе сносят ногами боковые зеркала и разбивают фары.
Спору нет, водители, остановившиеся на зебре, безусловно, виновны в нарушении ПДД. По статье 12.19 Административного кодекса они должны заплатить штраф в размере 1000 рублей (3000 — в Москве и Питере). Но даже, если безлошадный гражданин до глубины души обижен тем, что вынужден обходить машину на родном переходе, это не повод кому-то мстить и портить чужое имущество. А большинство конфликтов, перерастающих в ожесточенные драки между водителем и пешеходом, случаются именно по этой причине.
Что делать
В любом случае автовладельцу, застрявшему на «зебре» и в ответ за это получившему со стороны недовольного незнакомца сильный удар ногой по кузову своего авто, все-таки придется выйти из салона. Но не с тем, чтобы разбить пешеходу нос, а для того, чтобы убедиться — осталась ли на машине вмятина от удара или какое-либо другое повреждение.
Если вашему имуществу все-таки нанесен ущерб, вам необходимо включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки и вызвать сотрудников ГИБДД для оформления дорожно-транспортного происшествия. Ведь случившееся в полной мере соответствует официальной формулировке: «ДТП — это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб».
Задержание
Что касается физического задержания виновника происшествия, нанесшего повреждения, то пострадавший имеет право это сделать, защищая свои права в соответствии со статьей 37 Уголовного кодекса «Необходимая оборона». Однако, прежде чем попытаться заставить незнакомца дождаться сотрудников полиции, вам нужно соизмерить свои силы и умение. Согласитесь, это не так просто: с одной стороны, вы можете превысить необходимую оборону, с другой — пострадать сами.
В такой ситуации у вас будет меньше проблем, если правонарушение зафиксировано на видеорегистраторе. При его отсутствии остается надеяться на свидетельства понятых или записи с уличных камер. В любом случае виновника следует сфотографировать, чтобы при необходимости полиция объявила его в розыск.
Ответственность
Если для устранения повреждения автомобиля требуется сумма 5 000 рублей или более, то буйного пешехода могут привлечь к уголовной ответственности по статье 167 УК за умышленный ущерб чужого имущества. За это предусмотрен штраф в размере до 40 000 рублей, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные или принудительные работы от одного года до двух лет, либо арест до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если ущерб будет незначительным, то его привлекут к административной ответственности по статье 7.17 КоАП. В любом случае пострадавшему автовладельцу следует обратиться в судебную инстанцию с исковым заявлением о возмещении причиненного вреда.