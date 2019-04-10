Что делать, если пешеход на «зебре» повредил вашу машину

Спору нет, водители, остановившиеся на зебре, безусловно, виновны в нарушении ПДД. По статье 12.19 Административного кодекса они должны заплатить штраф в размере 1000 рублей (3000 — в Москве и Питере). Но даже, если безлошадный гражданин до глубины души обижен тем, что вынужден обходить машину на родном переходе, это не повод кому-то мстить и портить чужое имущество. А большинство конфликтов, перерастающих в ожесточенные драки между водителем и пешеходом, случаются именно по этой причине.

Что делать

В любом случае автовладельцу, застрявшему на «зебре» и в ответ за это получившему со стороны недовольного незнакомца сильный удар ногой по кузову своего авто, все-таки придется выйти из салона. Но не с тем, чтобы разбить пешеходу нос, а для того, чтобы убедиться — осталась ли на машине вмятина от удара или какое-либо другое повреждение.