Объявлены цены на обновленный пикап Isuzu D-Max

Рестайлинговая версия отличается от предшественника другой формой фар, модернизированным бампером, оригинальной решеткой радиатора, иным дизайном колесных дисков и новыми боковыми подножками. Кроме того, пикап получил светодиодные LED-фары и светодиодные дневные ходовые огни.

Теперь Isuzu D-Max оснащается 3-литровым турбодизелем мощностью 177 л. с, который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом», либо шестидиапазонной «механикой». Модель порадует покупателей внушительным списком опций.

На российском рынке пикап доступен в версиях с полуторной и двойной кабиной, все комплектации оборудованы системой полного привода. Цены на новую модель варьируются в диапазоне от 2 145 000 до 2 595 000 рублей. Покупателям предоставляется гарантия на 5 лет либо 120 000 км пробега. Интервал между ТО составляет 20 000 км.