Почему российские водители стали отказываться от личных авто в пользу такси

В результате любопытного исследования выяснилось, что 78% автолюбителей периодически пользуются услугами извозчиков. 30% автомобилистов ездят на такси несколько раз в неделю, но большинство из них (44%) все же вызывают таксомотор не чаще нескольких раз в месяц. Кстати, самыми активными седоками оказались москвичи: 45% водителей из Белокаменной ездят на такси каждую неделю.

Стоит отметить, что 39% респондентов не просто так выбирают такси в качестве альтернативы: они ответственно сначала просчитали выгоду такой замены. Около 25% участников опроса ценят автомобили с шашечками за то, что в дороге можно заниматься своими делами. А 19% уверены, что это просто удобно, ведь не нужно заботиться о поисках парковки и ее оплате.

Между тем, больше 20% автолюбителей в принципе готовы пересесть на такси. К примеру, 37% петербуржцев и 32% жителей столицы забросят личный транспорт при условии низкой стоимости поездок.