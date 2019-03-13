Почему российские водители стали отказываться от личных авто в пользу такси

Почему и при каких условиях российские автовладельцы готовы пересесть с личного автомобиля на такси? Где наибольшую популярность получил каршеринг? И, наконец, в каких городах автолюбители чаще всего оставляют свои «ласточки» и едут на общественном транспорте? На эти вопросы отвечают эксперты портала «АвтоВзгляд».
В результате любопытного исследования выяснилось, что 78% автолюбителей периодически пользуются услугами извозчиков. 30% автомобилистов ездят на такси несколько раз в неделю, но большинство из них (44%) все же вызывают таксомотор не чаще нескольких раз в месяц. Кстати, самыми активными седоками оказались москвичи: 45% водителей из Белокаменной ездят на такси каждую неделю.
Стоит отметить, что 39% респондентов не просто так выбирают такси в качестве альтернативы: они ответственно сначала просчитали выгоду такой замены. Около 25% участников опроса ценят автомобили с шашечками за то, что в дороге можно заниматься своими делами. А 19% уверены, что это просто удобно, ведь не нужно заботиться о поисках парковки и ее оплате.
Между тем, больше 20% автолюбителей в принципе готовы пересесть на такси. К примеру, 37% петербуржцев и 32% жителей столицы забросят личный транспорт при условии низкой стоимости поездок.
Автомобилисты не брезгуют и общественным транспортом: 77% периодически ездят на автобусах и электричках. Владельцы авто из Первопрестольной (84%) и Северной Пальмиры (80%) больше остальных зависят от метро и троллейбусов.
Каршеринг не так популярен, но все же его используют 37% всех опрошенных автомобилистов. Как ни странно, но основными приверженцами этого транспорта оказались не водители двух столиц, а жители Дальневосточного федерального округа, в частности Владивостока, Хабаровска, Читы, Якутска, Комсомольска-на-Амуре и Петропавловска-Камчатского. Добавим, что этими данными с порталом «АвтоВзгляд» поделились аналитики сервиса заказа такси «Ситимобил». В опросе приняли участие 3000 человек.