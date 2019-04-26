Сколько денег ежемесячно тратят на бензин российские автовладельцы

Специалисты агентства «Автостат» в содружестве с коллегами из издания «За рулем» выяснили, что немногим меньше половины опрошенных — 42% — тратят на горючее для своих машин свыше 4000 рублей в месяц.

От трех до четырех тысяч «деревянных» расходуют на топливо 21% респондентов. А 17,2% участников опроса достают из кошельков от 2000 до 3000 рублей ежемесячно.

Чуть больше 15% проголосовавших расстаются на АЗС с 1000—2000 рублей в месяц, а всего 5% респондентов опустошают карман на эти цели менее, чем на 1000 вроде бы даже укрепившихся российских дензнаков.

Разумеется, расходы на бензин и дизельное топливо зависят от класса транспортного средства и установленного в нем силового агрегата.