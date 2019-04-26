Сколько денег ежемесячно тратят на бензин российские автовладельцы

Фото: АвтоВзгляд
Любопытное исследование провели аналитики, опросив без малого 5000 российских водителей на предмет того, сколько им приходится тратить на заправку автомобиля. Цифры, надо признать, несколько удивляют. Впрочем, судите сами.
Мирон Горин

Специалисты агентства «Автостат» в содружестве с коллегами из издания «За рулем» выяснили, что немногим меньше половины опрошенных — 42% — тратят на горючее для своих машин свыше 4000 рублей в месяц.

От трех до четырех тысяч «деревянных» расходуют на топливо 21% респондентов. А 17,2% участников опроса достают из кошельков от 2000 до 3000 рублей ежемесячно.

Чуть больше 15% проголосовавших расстаются на АЗС с 1000—2000 рублей в месяц, а всего 5% респондентов опустошают карман на эти цели менее, чем на 1000 вроде бы даже укрепившихся российских дензнаков.

Разумеется, расходы на бензин и дизельное топливо зависят от класса транспортного средства и установленного в нем силового агрегата.

АЗС, бензин, цены на топливо, кризис, дизельное топливо
27 апреля 2019
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