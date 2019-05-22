На какие автомобили чаще всего «клюют» девушки при знакомстве с мужчинами

Любопытное исследование провели европейские интернет-монстры, выяснив, какие автомобили больше всего привлекают внимание потенциальных любовниц и невест при выборе анкеты на сайтах знакомств. Вы удивитесь, но совсем не «люксовыми» машинами нужно завлекать женщин.
Аналитики проекта Askmen в содружестве с коллегами из интернет-сервиса знакомств Zoosk рассказали, что пользователи Сети с фотографиями, где изображены их автомобили, получат на 165% больше входящих сообщений, чем «юзеры» без машин.
Причем повышенное внимание к аккаунтам приковывают отнюдь не ультрапремиальтные Rolls-Royce, Lamborghini или Bentley, а вполне себе заурядные транспортные средства. Например, внедорожники Jeep повышают активность профиля на целых 243%.
Вторую строчку рейтинга популярных авто у тех, кто ищет свою судьбу в «он-лайне», занимает BMW. Машины баварской марки поднимут статус автора на 149%. А замыкают тройку лидеров автомобили почти народного бренда Toyota — плюс 73%.
Играет важную роль при проявлении симпатии к автору аккаунта и тип кузова его автомобиля. Седан повышает рейтинг анкеты на 42%, пикап-внедорожник — на 41.
Интересно, а сколько бы представительниц прекрасной половины клюнули на владельцев LADA?
А вот фургон и хетчбэк на фото лучше не показывать. Согласно анализу посещений веб-страниц, такие машины только отпугивают вероятных спутниц жизни. Количество входящей корреспонденции падает от 15% до 72%.
Кстати, сами девушки тоже соблазняют мужчин при помощи автомобилей. Наглядный тому пример — в нашем видео.