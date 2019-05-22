На какие автомобили чаще всего «клюют» девушки при знакомстве с мужчинами

Аналитики проекта Askmen в содружестве с коллегами из интернет-сервиса знакомств Zoosk рассказали, что пользователи Сети с фотографиями, где изображены их автомобили, получат на 165% больше входящих сообщений, чем «юзеры» без машин.

Причем повышенное внимание к аккаунтам приковывают отнюдь не ультрапремиальтные Rolls-Royce, Lamborghini или Bentley, а вполне себе заурядные транспортные средства. Например, внедорожники Jeep повышают активность профиля на целых 243%.

Вторую строчку рейтинга популярных авто у тех, кто ищет свою судьбу в «он-лайне», занимает BMW. Машины баварской марки поднимут статус автора на 149%. А замыкают тройку лидеров автомобили почти народного бренда Toyota — плюс 73%.