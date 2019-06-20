Какие автомобильные аксессуары наиболее востребованы в России

Самым популярным аксессуаром оказался видеорегистратор: он стоит в авто у 65,6% опрошенных. Кстати, эксперты портала «АвтоВзгляд» узнали все подробности о пяти последних новинках «региков» в России — подробнее здесь.

Второе место заняли чехлы на сиденья (48,5% респондентов), а тройку лидеров замыкает освежитель воздуха (48,4% участников опроса). А вот компрессор для подкачки шин, чье наличие в автомобиле некоторые автомобильные эксперты считают предметом первой необходимости, занял только четвертую строчку: его положили в багажник машины только 47,1% автолюбителей.

Далее следует радар-детектор. Без него не мыслят поездок 30,8% автомобилистов. Шестым пунктом идут рейлинги на крыше (их дополнительно установили 28,5% опрошенных), а седьмым — дефлекторы (27%) — пластиковые накладки на боковые стекла и переднюю кромку капота, иногда их крепят еще и к заднему стеклу и на фары.

Кроме того, 25,9% владельцев авто интегрировали подсветку в нижнюю часть дверей — в так называемую зону выходы из машины, а 19,4% — приобрели дополнительное противоугонное устройство. На десятом месте рейтинга, составленного специалистами агентства «Автостат», расположился багажный бокс на крышу (5,3%).