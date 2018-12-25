Как не попасть в тюрьму за противоугонное устройство в собственной машине

Суть проблемы — в маленьких электронных «коробочках»-трекерах. Такое устройство можно скрытно разместить в каком-нибудь потайном месте личной машины, после чего ее владелец получает возможность в любой момент с помощью специального интернет-сервиса узнавать ее местоположение.
Приборчик с помощью встроенного GPS-модуля выясняет свое местоположение и либо автоматически время от времени, либо по запросу вышеупомянутого сервиса, отправляет сигнал со своими координатами. Кроме того, многие такие аппараты оснащены еще и микрофоном. Чтобы владелец в случае угона авто мог послушать, что творится в салоне.
Но фишка в том, что с точки зрения закона подобные девайсы считаются шпионской техникой и их приобретение гражданином подпадает под статью 138.1 УК РФ — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».
Даже не нужно устанавливать такую штуковину в машину — все равно тебе уже грозит либо штраф до 200 000 рублей, либо реальный тюремный срок до 4 лет! Характерно, что в России несколько таких аппаратов совершенно легально продаются известными «противоугоными» брендами за серьезные деньги. Но если закажешь точно такой же или аналогичный девайс напрямую в Китае (там они значительно дешевле), то почти гарантирванно превратишься в подследственного по ст. 138.1 УК с момента, когда таможня «завернет» товю посылку обратно в Китай.
Наделавший много шума в СМИ и дошедший до «прямой линии с президентом» скандал вокруг фермера, прикупившего для своих коров ошейники с GPS-трекером и оказавшегося из-за этого под уголовным преследованием — эта история из той же серии.
Ловить «матерых шпионов», следящих за собственным имуществом, это легко и приятно любому правоохранителю! Не зря же по данным судебной статистики, в 2011 году по статье 138.1 УК РФ были осуждены всего 49 человек, а в 2017-м — уже 257 человек.
Скольким автовладельцам потрепали нервы в ходе следственных действий, даже не завершившихся судебными решениями, неизвестно. Но идиотизм ситуации в конце концов дошел и до Верховного Суда.
И 25 декабря 2018 года пленум ВС решил, что «не могут быть квалифицированы по статье 138.1 УК РФ действия лица, которое приобрело предназначенное для негласного получения информации устройство с намерением использовать, например, в целях обеспечения личной безопасности, безопасности членов семьи, в том числе детей, сохранности имущества или в целях слежения за животными, и не предполагало применять его в качестве средства посягательства на конституционные права граждан».
Таким образом, теперь можно надеяться, что волна уголовных дел по статье 138.1 заметно спадет.