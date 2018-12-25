Как не попасть в тюрьму за противоугонное устройство в собственной машине

Суть проблемы — в маленьких электронных «коробочках»-трекерах. Такое устройство можно скрытно разместить в каком-нибудь потайном месте личной машины, после чего ее владелец получает возможность в любой момент с помощью специального интернет-сервиса узнавать ее местоположение.

Приборчик с помощью встроенного GPS-модуля выясняет свое местоположение и либо автоматически время от времени, либо по запросу вышеупомянутого сервиса, отправляет сигнал со своими координатами. Кроме того, многие такие аппараты оснащены еще и микрофоном. Чтобы владелец в случае угона авто мог послушать, что творится в салоне.

Но фишка в том, что с точки зрения закона подобные девайсы считаются шпионской техникой и их приобретение гражданином подпадает под статью 138.1 УК РФ — «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».