Депутаты предложили лишать водителей «прав» за езду без ОСАГО

Маленькая, но очень гордая кавказская республика Кабардино-Балкария решила громыхнуть по-федеральному и запустила на рассмотрение Госдумы РФ свой законопроект о драконовских санкциях для автомобилистов за езду без ОСАГО. Там считают, что за повторный в течении года подобный инцидент владельца машины следует штрафовать на 5000 рублей или лишать «прав».

Постороннему наблюдателю не вполне понятно: с чего это кабардино-балкарских законотворцев потянуло на ОСАГО. Напрашивается два более-менее правдоподобных объяснения. Первое — напомнить Вселенной о своем существовании, воспользовавшись одним из актуальных потоков законодательного «мэйнстрима»: Госдума вот-вот приступит к рассмотрению во втором чтении пакета поправок, радикально меняющих существующие правила игры в сфере ОСАГО.

В рамках другой версии можно предположить,что в небогатой Кабардино-Балкарии автовладельцы практически совсем перестали покупать «автогражданку», при этом регулярно попадая в аварии с машинами местных депутатов. Последним надоело оставаться без страховых возмещений, вот они и решили силой закона заставить широкие массы соплеменников приобретать полисы обязательного страхования — в том числе и под угрозой лишения «прав».