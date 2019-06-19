Депутаты предложили лишать водителей «прав» за езду без ОСАГО

Оказывается, парламентарии Кабардино-Балкарии отнюдь не прозябают в сонной региональной законотворческой «нирване», а искренне и непосредственно жаждут «закрутить гайки» для всех автомобилистов на федеральном уровне.
Алексей Батушенко

Маленькая, но очень гордая кавказская республика Кабардино-Балкария решила громыхнуть по-федеральному и запустила на рассмотрение Госдумы РФ свой законопроект о драконовских санкциях для автомобилистов за езду без ОСАГО. Там считают, что за повторный в течении года подобный инцидент владельца машины следует штрафовать на 5000 рублей или лишать «прав».

Постороннему наблюдателю не вполне понятно: с чего это кабардино-балкарских законотворцев потянуло на ОСАГО. Напрашивается два более-менее правдоподобных объяснения. Первое — напомнить Вселенной о своем существовании, воспользовавшись одним из актуальных потоков законодательного «мэйнстрима»: Госдума вот-вот приступит к рассмотрению во втором чтении пакета поправок, радикально меняющих существующие правила игры в сфере ОСАГО.

В рамках другой версии можно предположить,что в небогатой Кабардино-Балкарии автовладельцы практически совсем перестали покупать «автогражданку», при этом регулярно попадая в аварии с машинами местных депутатов. Последним надоело оставаться без страховых возмещений, вот они и решили силой закона заставить широкие массы соплеменников приобретать полисы обязательного страхования — в том числе и под угрозой лишения «прав».

Как бы то ни было, но инициатива депутатов КБР вряд ли найдет отклик в Госдуме. Хотя бы по той причине, что за езду без полиса вот-вот начнут штрафовать с помощью камер автоматической фиксации (каждый такой комплекс будет «выписывать» свое «письмо счастья») и 5000-тысячный штраф в этой ситуации приведет к тому, что человек за пару часов езды сможет накатать себе взысканий тысяч на 50 000.

В той же Кабарде никто платить такие деньги государству все равно не будет, их у людей просто нет. При этом депутаты Госдумы наверняка отлично понимают, что появление новой «лишенческой» статьи в КоАП означает новую возможность погреть руки нечистоплотным сотрудникам ДПС на местах.

– В ситуации, когда ОСАГО порой просто невозможно купить физически или без навязываемых страховщиками дополнительных платежей, многим водителям вынужденно приходится ездить без полиса. И наказывать их за это, по меньшей мере, некорректно. Тем более лишением права управления транспортными средствами, — комментирует ситуацию порталу «АвтоВзгляд» глава Комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов.

— Дальнейшее «закручивание гаек» в отношении автовладельцев, и так обозленных плохими дорогами, ростом цен на бензин, драконовскими штрафами, налогами и прочими поборами, приведет лишь к росту социальной напряженности в обществе, — добавил депутат.

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19 июня 2019
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