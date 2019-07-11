Почему такси становится выгоднее, чем личный автомобиль

Как оказалось, треть опрошенных россиян считают, что пользоваться услугами извозчиков сейчас дешевле, чем иметь собственную машину. Примечательно, что 42% старонников такого мнения — это жители Москвы.

Рассмотрим ситуацию подробнее. 20% респондентов ежегодно тратят на содержание личного транспорта до 30 000 рублей, около 25% отдают от 30 000 до 50 000, а еще у 17% участников исследования на владение ТС уходит от 50 000 до 80 000 кровно заработанных.

Причем довольно внушительная часть расходов на авто сейчас составляет оплата парковок. Платными стоянками пользуются 60% автомобилистов, причем 80% из них — это москвичи. Итак, под данным аналитиков сервиса заказа такси «Ситимобил», 27% опрошенных тратит на паркинг до 1000 «целковых» в месяц, еще 29% — от 1000 до 3000, а 19% водителей ежемесячно вынимает из кармана на эту услугу от 4000 до 6000 рублей.

Между тем, 78% автомобилистов прибегают к услугам таксистов регулярно. Кстати, недавно было проведено еще одно занимательное исследование, рассказавшее за что пассажиры авто с шашечками на борту ставят высший бал извозчикам.