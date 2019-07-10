Как гаишники «разводят» водителей при остановке за тонировку автостекол

Пугают штрафами

Гаишник может «забыть» про штраф, который положен за тонировку не по ГОСТу, и грозить снятием номеров, прекрасно зная, что такое наказание уже отменено. Скажите служивому, что тонировка не по ГОСТу описана в статье 7.3 ПДД РФ. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Но никак не изъятие регистрационных знаков и вакуация машины на штрафстоянку.

Замеры «по-быстрому»

Инспектор для быстроты процесса оперативно достает прибор, меряет светопропускающую способность стекла в одной точке и сразу заявляет водителю о тонировке не по ГОСТу. Настаивает на штрафе. Посоветуйте инспектору не спешить. Водитель имеет право взглянуть на сертификат и паспорт прибора. Сами же замеры проводятся не в одной, а в трех точках стекла. Иначе это считается грубым нарушением со стороны полицейского. Такие замеры можно оспорить и аннулировать.

Технические ловушки

У некоторых приборов, которые используют для определения светопропускной способности стекол, есть ограничения в применении, и о них постовой прекрасно знает. А вот водитель — нет. Вот тут можно налететь на штраф. Все ограничения описаны в документах к устройству. Если в применении конкретного прибора есть оговорки, замеры исключены. А вот запрета на проверку тонировки ночью, или в дождь — нет.

Перед замерами важно обратить внимание на влажность воздуха. Инспектор должен ее учитывать. Дело в том, что некоторые приборы при 100% влажности показывают некорректный результат. Если в столице такая влажность — явление редкое, то в Сочи или Санкт-Петербурге высокая влажность бывает довольно часто. Еще один нюанс. Скажем, такой прибор как ТОНИК перед использованием надо прогревать в течении 3—4 минут, а не использовать сразу.