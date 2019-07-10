Как гаишники «разводят» водителей при остановке за тонировку автостекол

Водитель, остановленный за тонировку стекол, часто начинает паниковать: гаишники заставят сдирать пленку или того хуже — «докопаются» до чего-нибудь еще. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, что нужно знать, и как себя вести, дабы не попасться на уловки хитроумных блюстителей придорожного правопорядка.
Виктор Васильев

Для начала напомним, что по действующим ГОСТам степень светопропускния лобового стекла должна быть не меньше 75%, боковых передних стекол — 70%. На верхнюю часть лобового стекла можно наклеивать защитную полосу шириной не больше 140 мм. Запрета к тонировке задних стекол нет. Для них разрешена любая тонировка, кроме зеркальной.

Обычно глухо затонированные задние стекла не вызывают у постовых подозрений. Но остановить машину для проверки они могут. Если отказаться открывать двери или опустить стекло для проверки это будет расценено, как неповиновение законному требованию сотрудника полиции. В соответствии со статьей 19.3 КоАП РФ за это предусмотрен штраф 500 ₽ или административный арест на срок до 15 суток.

Определяют на глаз

В провинции нечистые на руку инспекторы после остановки тонированной машины, нередко начинают провоцирповать водителя. Говорят, что мол стекла затонированы больше, чем положено. Как определили? На глаз.

Водителю не стоит нервничать. Скажите такому инспектору, что проверка автомобиля на светопропускаемость стекол проводится сертифицированным и опломбированным прибором — тауметром. А никак не на глаз. Это могут быть модели ИСС-1, Блик, «Свет», ТОНИК. Каждый из них имеет свои параметры использования.

Предлагают проехать на пост

Если у инспектора вдруг не оказалось с собой тауметра, он может предложить проехать вместе с ним на пост. Это грозит водителю большой потерей времени. Объясните такому служивому, что его требование не имеет законных оснований. Проследовать на пост водитель обязан, если составлен протокол административного задержания. А это значит, что нарушение уже зафиксировано. Раз сделать это без прибора невозможно, то и ехать водитель никуда не обязан. Проверять машну инспектор может только на месте остановки.

Пугают штрафами

Гаишник может «забыть» про штраф, который положен за тонировку не по ГОСТу, и грозить снятием номеров, прекрасно зная, что такое наказание уже отменено. Скажите служивому, что тонировка не по ГОСТу описана в статье 7.3 ПДД РФ. За это предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Но никак не изъятие регистрационных знаков и вакуация машины на штрафстоянку.

Замеры «по-быстрому»

Инспектор для быстроты процесса оперативно достает прибор, меряет светопропускающую способность стекла в одной точке и сразу заявляет водителю о тонировке не по ГОСТу. Настаивает на штрафе. Посоветуйте инспектору не спешить. Водитель имеет право взглянуть на сертификат и паспорт прибора. Сами же замеры проводятся не в одной, а в трех точках стекла. Иначе это считается грубым нарушением со стороны полицейского. Такие замеры можно оспорить и аннулировать.

Технические ловушки

У некоторых приборов, которые используют для определения светопропускной способности стекол, есть ограничения в применении, и о них постовой прекрасно знает. А вот водитель — нет. Вот тут можно налететь на штраф. Все ограничения описаны в документах к устройству. Если в применении конкретного прибора есть оговорки, замеры исключены. А вот запрета на проверку тонировки ночью, или в дождь — нет.

Перед замерами важно обратить внимание на влажность воздуха. Инспектор должен ее учитывать. Дело в том, что некоторые приборы при 100% влажности показывают некорректный результат. Если в столице такая влажность — явление редкое, то в Сочи или Санкт-Петербурге высокая влажность бывает довольно часто. Еще один нюанс. Скажем, такой прибор как ТОНИК перед использованием надо прогревать в течении 3—4 минут, а не использовать сразу.

Стекло не той толщины

Важно знать и толщину стекол своего автомобиля. Иначе вашим незнанием воспользуется нечистый на руку инспектор. Скажем прибор «Свет» способен корректно измерять световой коэффициент пропускания автомобильных стекол толщиной от 3 до 6 мм. Если толщина стекол автомобиля больше, проводить замеры инспектор не имеет права, так как показания будут некорректны.

Штрафы

Тонировка не по ГОСТу описана в статье 7.3 ПДД РФ. Предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Сдирать пленку на месте при этом водитель не обязан. Но заплатить штраф и снять пленку все же необходимо в течение 10 дней после предписания. Иначе, если этого не сделать в течение 60 дней с момента наложения взыскания, сумма вырастет до 1000 рублей. При этом водитель может быть привлечен и к обязательным общественным работам на срок до 50 часов или подвергнут административному аресту на 15 суток.

автоправо, штрафы, засада, ПДД, произвол ГАИ, ГИБДД
10 июля 2019
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