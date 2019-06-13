Дебютировал новый Bentley Flying Spur

Шикарный Bentley Flying Spur серьезно поменял внешность, при этом оставшись верным стилю бренда. Автомобиль получил новую светодиодную матричную головную оптику и панорамные задние фонари, чья структура повторяет контур буквы «B». Фальшрадиаторная решетка сменила рисунок с ячеистого на хромированные вертикальные полосы. И завершают образ опциональные 22-дюймовые колесные диски от придворного ателье Mulliner.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», (это была первая деталь новинки, раскрытая производителем) капот украшает фигурка в виде крылатой литеры «B» с подсветкой и электроприводом: эмблема для безопасности умеет прятаться в нише за «грилем» решетки радиатора, а также появляться автоматически, когда владелец приближается к авто.