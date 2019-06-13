Дебютировал новый Bentley Flying Spur

Фото: Bentley
После нескольких интригующих тизеров и раскрытых технических деталей, дебютировал новый Bentley Flying Spur — роскошный седан, сменивший третье поколение. Чем удивила собранная вручную на заводе в английском в Крю «четырехдверка» для «небожителей».
Светлана Ермолаева

Шикарный Bentley Flying Spur серьезно поменял внешность, при этом оставшись верным стилю бренда. Автомобиль получил новую светодиодную матричную головную оптику и панорамные задние фонари, чья структура повторяет контур буквы «B». Фальшрадиаторная решетка сменила рисунок с ячеистого на хромированные вертикальные полосы. И завершают образ опциональные 22-дюймовые колесные диски от придворного ателье Mulliner.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», (это была первая деталь новинки, раскрытая производителем) капот украшает фигурка в виде крылатой литеры «B» с подсветкой и электроприводом: эмблема для безопасности умеет прятаться в нише за «грилем» решетки радиатора, а также появляться автоматически, когда владелец приближается к авто.

Центральную роль в композиции салона играет поворотная конструкция с 12,3-дюймовым монитором мультимедийного комплекса с одной стороны, аналоговыми термометром, компасом и хронометром — с другой, и гладкой полированной деревянной поверхностью — с третьей.

Flying Spur, чья колесная база вытянулась на 130 мм по сравнению с предшественником, построен на новой платформе, разделив архитектуру со свежим купе Continental GT. Сердце седана — шестилитровый W12 с двойным наддувом мощностью 635 л. с. и с максимальным крутящим моментом в 900 Нм. Первой сотни на спидометре авто, длинной во внушительные 5304 мм, достигает за 3,8 с.

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13 июня 2019
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