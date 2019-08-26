Зачем новые машины массово вооружают «одноразовыми» моторами

«Даунсайзинг» мотора — это уменьшение его рабочего объема с одновременным увеличением мощности (обычно посредством форсировки). Если раньше объемы двигателя меньше полутора литров ассоциировались с миниатюрными машинами вроде Volkswagen Golf (или советским «Запорожцем»), то сейчас рядная четверка объемом 1,2 литра вполне уживается на немаленьком кроссовере Nissan Qashqai весом под две тонны.

Даже представительская «семерка» BMW в последнем поколении обзавелась двухлитровым силовым агрегатом, чего никогда ранее не случалось в истории баварской марки.

А все потому, что в отличии от России, в большинстве западных стран налог с автомобиля берется, исходя из его влияния на окружающую среду. Чем меньше выбросов в атмосферу — тем меньше и налог. В Германии дополнительно берут деньги и за объем. Тут и кроется большой плюс маленького двигателя — лошадиных сил много, а налог небольшой. Турбированные моторчики выгодно отличаются и аппетитом. При небольшой скорости и на холостом ходу потребление топлива — как у мотоцикла, а если решишь поддать газу — то мощность, как у спорткара. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Деталях мотора.