Кто должен уступить при одновременном перестроении в соседний ряд

Для простоты будем рассматривать ситуацию, когда в соседнюю опустевшую полосу пытаются одновременно перестроиться две машины, двигающиеся одна за другой. Далее следует заметить, что перестроение может происходить как в правую от них полосу, так и в левую. При всей похожести обоих маневров, приоритет будет у разных машин.

Итак, какими положениями ПДД следует руководствоваться в подобных ситуациях, чтобы понять кто кого в них должен пропускать. Или, другими словами: кто из водителей наших двух машин получает возможность первым проскочить вперед по освободившейся дороге.

В общем случае Правила в пункте 8.1 требуют, чтобы маневр, задуманный водителем, не создавал помех другим участникам дорожного движения. В рассматриваемой ситуации одновременного перестроения в одном и том же направлении от этого положения ПДД мало проку.

Идем дальше. Пункт 8.4 Правил говорит, что при перестроении следует уступить транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Тут тоже — мимо: оба наших авто меняют полосу движения, смещаясь в одну и ту же сторону.