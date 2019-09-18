Кто должен уступить при одновременном перестроении в соседний ряд

Когда при плотном движении вдруг освобождается соседняя полоса у многих водителей немедленно возникает желание перестроиться на нее и рвануть вперед. Поскольку подобных умников бывает много, возникает неизбежный вопрос: кто из них имеет право по ПДД проехать первым.
Максим Строкер

Для простоты будем рассматривать ситуацию, когда в соседнюю опустевшую полосу пытаются одновременно перестроиться две машины, двигающиеся одна за другой. Далее следует заметить, что перестроение может происходить как в правую от них полосу, так и в левую. При всей похожести обоих маневров, приоритет будет у разных машин.

Итак, какими положениями ПДД следует руководствоваться в подобных ситуациях, чтобы понять кто кого в них должен пропускать. Или, другими словами: кто из водителей наших двух машин получает возможность первым проскочить вперед по освободившейся дороге.

В общем случае Правила в пункте 8.1 требуют, чтобы маневр, задуманный водителем, не создавал помех другим участникам дорожного движения. В рассматриваемой ситуации одновременного перестроения в одном и том же направлении от этого положения ПДД мало проку.

Идем дальше. Пункт 8.4 Правил говорит, что при перестроении следует уступить транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. Тут тоже — мимо: оба наших авто меняют полосу движения, смещаясь в одну и ту же сторону.

Поэтому остается ориентироваться лишь на пункт 8.9 Правил, описывающий так называемую «помеху справа»: дорогу должен уступить водитель, к которому другое транспортное средство приближается справа, если иное не оговорено в других пунктах ПДД.

Итак, что же получается. Когда две машины, идущие друг за другом, одновременно начинают перестроение в правую от себя полосу, преимущество получает та из них, которая двигается второй. Ведь по отношению к первому авто в ходе перестроения она окажется справа. В этом случае идущее сзади авто имеет право первым рвануть вперед по освободившейся полосе.

Когда же точно такой же маневр они начнут совершать в левую от себя полосу, преимущество окажется уже на стороне первой машины: для второй она будет считаться «помехой справа». Соответственно, при «левом перестроении» вперед первой уйти должно авто, изначально ехавшее первым.

автоправо, встречная полоса, ПДД
18 сентября 2019
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