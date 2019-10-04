Что будет, если ГИБДД найдет в машине насвай или снюс

Для начала скажем, что насвай или снюс представляют собой никотиносодержащие препараты, в состав которых входят табачные листья, та или иная щелочь и, иной раз, какие-то вкусовые добавки. Уже несколько лет в России действует запрет на распространение подобных табачных изделий. Статья КоАП 14.53 часть 2 за любую торговлю насваем или снюсом обещает для граждан 2000—3000 рублей штрафа, а для должностных и юрлиц штраф составляет до 12 000 и до 60 000 рублей соответственно.

Непосредственно за хранение/употребление/перевозку этой «дури» закон никаких санкций не предусматривает. То есть, теоретически, насвай и снюс можно даже употреблять за рулем, ведь от него в крови появляется лишь никотин, как от сигарет — только в несколько раз больше.

Наказание за перевозку в машине насвая и ему подобных смесей грозит тогда, когда авто пересекает таможенную границу России. Разрешенный объем провоза через нее табачных изделий (а насвай/снюс таковыми считаются) равен 250 грамм на одного человека.

Если в авто обнаружится большее количество этой дряни, можно угодить уже сразу под уголовное преследование — по статье 200.2 УК «Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий». В ней наказания стартуют сразу с 300 000 рублей штрафа и вплоть до лишения свободы на 5 лет.