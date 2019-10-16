ГИБДД начнет торговать «красивыми номерами» через сайт госуслуг

ГИБДД России предлагает следующую схему полной легализации торговли «красивыми номерами» — редкими буквенно-циферными сочетаниями на государственных автомобильных регистрационных знаках. Ведомство хочет использовать для этой цели портал госуслуг, на котором зарегистрировано уже около двух третей населения нашей страны.

Гражданину, который хочет зарегистрировать авто, там предложат выбрать приглянувшийся из электронной базы свободных номерных знаков. Платишь госпошлину и за твоей машиной закрепляется госномер. Хочешь получить «красивый номер» — платишь повышенную пошлину и тебе открывается дополнительный раздел базы — с «красивыми номерами».

Базовый размер пошлины будет устанавливаться на федеральном уровне, а определение ее конкретного размера, как в случае с транспортным налогом, отдадут на откуп региональным властям.

Об этих предложениях по «красивым номерам» сообщил руководитель управления надзорной деятельности ГИБДД России Роман Мишуров в Екатеринбурге на всероссийском совещании ГАИ.