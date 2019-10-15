Можно ли стоять «на аварийке» под запрещающим знаком

Многие водители уверены, что если им приспичило раскорячить свою машину поперек дороги, то включение «аварийки» если и не превращает ее в бестелесную сущность, совершенно не мешающую другим участникам движения, то уж от санкций со стороны инспектора ГИБДД или «парконов» однозначно уберегает. Так ли это на самом деле, уточни портал 'АвтоВзгляд.

Зрелище машины с включенной «аварийкой», стоящей в запрещенном месте, знакомо практически любому горожанину. Насколько это законно?

Прежде всего вспомним, что согласно положениям Правил, остановка — «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства».

А стоянка — «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства».

Получается, что если вы остановились там, где действует знак запрета стоянки, но при этом непрерывно производите посадку-высадку пассажиров или грузите-разгружаете машину, никаких претензий к вам со стороны ПДД не будет. Даже если вы занимаетесь этими увлекательными делами на протяжении нескольких часов подряд.

Заметим, что подобный фокус не пройдет в местах, где висят знаки запрета остановки, на тротуаре и тому подобных местах. Чтобы парковаться в названных локациях и не вызывать нареканий со стороны служителей закона, одной включенной «аварийки» будет мало. Столь бездарная имитация поломки машины никого не обманет.

На самом деле, хотя в ПДД и используется термин «неисправность транспортного средства», строгое определение этого понятия в Правилах отсутствует. Как не оговорены в них и обязанности водителя при поломке авто.

Скажем, при ДТП он должен выставить знак аварийной остановки, включить аварийку и все такое. А если машина, к примеру, заглохла посреди дороги, заставив «совершить вынужденную остановку»? Тут ПДД прямо требуют от шофера только одно: надеть световозвращающий жилет. Помимо этого, по идее, он не обязан ни «аварийку» включать, ни треугольник на асфальт выставлять. С такой точки зрения, мигающие по периметру машины поворотники при стоянке в запрещенном месте вообще лишены правового смысла.

Поэтому когда камера «паркона» или сотрудник ДПС лично обнаруживает «якобы сломавшуюся» в неположенном месте машину, сверкающую аварийной световой сигнализацией, штрафное постановление ее владельцу гарантировано.

Чтобы оспорить этот акт, гражданину придется каким-то образом доказывать ГИБДД, что он не по своей воле бросил авто припаркованным не по правилам, а был вынужден устранять неисправность, препятствующую дальнейшему движению или ждал приезда эвакуатора. Подобная задача, как показывает практика, крайне редко решается даже в судебном порядке.

парковка, штрафы, ПДД, КоАП, ГИБДД
15 октября 2019
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