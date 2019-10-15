Можно ли стоять «на аварийке» под запрещающим знаком

Зрелище машины с включенной «аварийкой», стоящей в запрещенном месте, знакомо практически любому горожанину. Насколько это законно?

Прежде всего вспомним, что согласно положениям Правил, остановка — «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства».

А стоянка — «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства».

Получается, что если вы остановились там, где действует знак запрета стоянки, но при этом непрерывно производите посадку-высадку пассажиров или грузите-разгружаете машину, никаких претензий к вам со стороны ПДД не будет. Даже если вы занимаетесь этими увлекательными делами на протяжении нескольких часов подряд.

Заметим, что подобный фокус не пройдет в местах, где висят знаки запрета остановки, на тротуаре и тому подобных местах. Чтобы парковаться в названных локациях и не вызывать нареканий со стороны служителей закона, одной включенной «аварийки» будет мало. Столь бездарная имитация поломки машины никого не обманет.