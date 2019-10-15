Можно ли стоять «на аварийке» под запрещающим знаком

Зрелище машины с включенной «аварийкой», стоящей в запрещенном месте, знакомо практически любому горожанину. Насколько это законно?
Прежде всего вспомним, что согласно положениям Правил, остановка — «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут, а также на большее, если это необходимо для посадки или высадки пассажиров либо загрузки или разгрузки транспортного средства».
А стоянка — «преднамеренное прекращение движения транспортного средства на время более 5 минут по причинам, не связанным с посадкой или высадкой пассажиров либо загрузкой или разгрузкой транспортного средства».
Получается, что если вы остановились там, где действует знак запрета стоянки, но при этом непрерывно производите посадку-высадку пассажиров или грузите-разгружаете машину, никаких претензий к вам со стороны ПДД не будет. Даже если вы занимаетесь этими увлекательными делами на протяжении нескольких часов подряд.
Заметим, что подобный фокус не пройдет в местах, где висят знаки запрета остановки, на тротуаре и тому подобных местах. Чтобы парковаться в названных локациях и не вызывать нареканий со стороны служителей закона, одной включенной «аварийки» будет мало. Столь бездарная имитация поломки машины никого не обманет.
На самом деле, хотя в ПДД и используется термин «неисправность транспортного средства», строгое определение этого понятия в Правилах отсутствует. Как не оговорены в них и обязанности водителя при поломке авто.
Скажем, при ДТП он должен выставить знак аварийной остановки, включить аварийку и все такое. А если машина, к примеру, заглохла посреди дороги, заставив «совершить вынужденную остановку»? Тут ПДД прямо требуют от шофера только одно: надеть световозвращающий жилет. Помимо этого, по идее, он не обязан ни «аварийку» включать, ни треугольник на асфальт выставлять. С такой точки зрения, мигающие по периметру машины поворотники при стоянке в запрещенном месте вообще лишены правового смысла.
Поэтому когда камера «паркона» или сотрудник ДПС лично обнаруживает «якобы сломавшуюся» в неположенном месте машину, сверкающую аварийной световой сигнализацией, штрафное постановление ее владельцу гарантировано.
Чтобы оспорить этот акт, гражданину придется каким-то образом доказывать ГИБДД, что он не по своей воле бросил авто припаркованным не по правилам, а был вынужден устранять неисправность, препятствующую дальнейшему движению или ждал приезда эвакуатора. Подобная задача, как показывает практика, крайне редко решается даже в судебном порядке.