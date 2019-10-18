Почему категорически нельзя парковать машину над канализационным люком

Еще одна веская причина не ставить автомобили над люками, особенно на продолжительное время, — возможность аварии подземных коммуникаций. Чаще всего под землей лопаются трубы и в лучшем случае для автовладельца из-под крышки водопроводного колодца будет валить пар. Зимой его машина от этого покроется толстым слоем льдом, а летом — из-за обилия конденсата она превратиться в тяжелую губку, наполненную водой.

Бывает, что в связи с крупной сантехнической аварией поток воды под сильным давлением выбивает чугунные крышки колодцев, образуя посреди улицы высокий многометровый фонтан. Реже случаются подземные взрывы газа со всеми вытекающими последствиями, но никогда нельзя гарантировать, что ваша машина, оставленная над люком магистрального газопровода, в один прекрасный момент не взлетит на воздух по этой причине.

В конце концов, любой колодец в любой момент может понадобится рабочим для срочного и непредвиденного ремонта подземных коммуникаций, а ваша машина не даст возможности им это сделать. Поэтому, чтобы лишний раз не было повода для волнений и переживаний за свою родимую «ласточку», лучше по возможности избегать оставлять машину в таких местах. Особенно, если речь идет о колодцах с крышкой, где стоит маркировка «ПГ».