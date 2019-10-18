Почему категорически нельзя парковать машину над канализационным люком

Мы с детства привыкли видеть на асфальте городских улиц и дворов круглые чугунные крышки. Сейчас их уже стали делать из резины и пластика. Большинство горожан считает, что это водопроводные и канализационные колодцы, хотя на самом деле люки бывают самого различного назначения.
О функциях таких «подземных ходов» расскажут маркировки на крышках, и каждому водителю лучше научиться их расшифровывать. Буквы «В» и «ВД» означают водопровод, а «ГВ» — городской водопровод. «Г» или «ПГ» указывает на подземный пожарный гидрант, «К» и «ГК» — на городскую санитарно-бытовую канализацию. Такая аббревиатура в городах встречается чаще всего. Также можно видеть маркировку «ГТС» — городская телефонная сеть и городская тепловая сеть, «Д» — дренаж (ливневая канализация), «К» — кабель, «МГ» — магистральный газопровод, «МТ» — междугородный телефон, «МС» — Министерство связи.
В некоторых регионах России местные власти категорически запрещают парковать автомобили на люках с обозначением «ПГ» по одной простой причине: в случае пожара доступ огнеборцев к подземному пожарному гидранту может оказаться заблокированным.
До столицы такой официальный запрет пока еще не дошел, однако каждый водитель, где бы он ни был, должен понимать, что машина, загородившая крышку люка с надписью «ПГ», в непредвиденной чрезвычайной ситуации создаст проблему для совершения спасательных работ. А это в свою очередь даже может привести к человеческим жертвам. К тому же, как показывает практика, бригады пожарников в экстремальной ситуации наспех сдвигают машину, освобождая доступ к колодцу.
Еще одна веская причина не ставить автомобили над люками, особенно на продолжительное время, — возможность аварии подземных коммуникаций. Чаще всего под землей лопаются трубы и в лучшем случае для автовладельца из-под крышки водопроводного колодца будет валить пар. Зимой его машина от этого покроется толстым слоем льдом, а летом — из-за обилия конденсата она превратиться в тяжелую губку, наполненную водой.
Бывает, что в связи с крупной сантехнической аварией поток воды под сильным давлением выбивает чугунные крышки колодцев, образуя посреди улицы высокий многометровый фонтан. Реже случаются подземные взрывы газа со всеми вытекающими последствиями, но никогда нельзя гарантировать, что ваша машина, оставленная над люком магистрального газопровода, в один прекрасный момент не взлетит на воздух по этой причине.
В конце концов, любой колодец в любой момент может понадобится рабочим для срочного и непредвиденного ремонта подземных коммуникаций, а ваша машина не даст возможности им это сделать. Поэтому, чтобы лишний раз не было повода для волнений и переживаний за свою родимую «ласточку», лучше по возможности избегать оставлять машину в таких местах. Особенно, если речь идет о колодцах с крышкой, где стоит маркировка «ПГ».