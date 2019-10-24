АЗС и другие опасные места, где опять орудуют мошенники

Места криминальной охоты на «лоха» зависят от конкретного вида мошенничества и могут быть самыми разными. Например, те, кто специализируется на автоподставах во время движения, выбирают трассы с оживленным движением. А те, кто имитирует жертву при наезде на пешехода, наоборот — орудуют на пустынных улицах…

Парковка супермаркетов

Несмотря на обилие установленных видеокамер, наземные и подземные стоянки у торговых центров по-прежнему используются разного рода злоумышленниками для своих коварных целей. Ведь в часпик здесь сконцентрировано огромное количество разношерстного народа, среди которого легко выбрать себе добычу, а после преступления сразу же раствориться в толпе.

В таких местах водитель может стать жертвой самых разных видов криминала, но чаще всего здесь происходят кражи сумок и личных вещей из салона машины, сопровождаемые отвлекающими маневрами. А кроме того, парковки у супермаркетов по-прежнему в зоне риска в плане угона автотранспорта.