АЗС и другие опасные места, где опять орудуют мошенники

Места криминальной охоты на «лоха» зависят от конкретного вида мошенничества и могут быть самыми разными. Например, те, кто специализируется на автоподставах во время движения, выбирают трассы с оживленным движением. А те, кто имитирует жертву при наезде на пешехода, наоборот — орудуют на пустынных улицах…
Парковка супермаркетов
Несмотря на обилие установленных видеокамер, наземные и подземные стоянки у торговых центров по-прежнему используются разного рода злоумышленниками для своих коварных целей. Ведь в часпик здесь сконцентрировано огромное количество разношерстного народа, среди которого легко выбрать себе добычу, а после преступления сразу же раствориться в толпе.
В таких местах водитель может стать жертвой самых разных видов криминала, но чаще всего здесь происходят кражи сумок и личных вещей из салона машины, сопровождаемые отвлекающими маневрами. А кроме того, парковки у супермаркетов по-прежнему в зоне риска в плане угона автотранспорта.
АЗС
Излюбленным местом барсеточников всех мастей остаются автозаправочные станции, и особенно это характерно для регионов. До сих пор многие автовладельцы, уходя оплачивать горючее, опрометчиво не запирают на замок двери машины, как будто специально соблазняя воришек. Впрочем, криминальный опыт изобилует самыми разными сценариями и схемами разводов даже крайне осторожных водителей, в результате которых совершается кража вещей из салона машины. Причем обычно для мошенников и воров не считаются помехой ни камеры видеонаблюдения, ни даже стоящие рядом автозаправщики.
Безлюдные переулки и жилые зоны
Популярная схема с «подставой» водителя на нерегулируемом пешеходном переходе с липовой жертвой и липовым свидетелем обычно используется, как уже было сказано выше, в безлюдных проездах на окраинах города либо в жилых зонах. Здесь не должно быть уличных камер, а главное прохожих, на глазах которых разыгрывается спектакль. Зачем мошенникам настоящие свидетели? Так что не теряйте бдительности и внимания даже в пустынных переулках и на безлюдных дворовых закоулках.
Парковки у придорожных кафе и магазинов
Каждое лето большое количество отдыхающих отправляется на автомобилях по оживленным магистралям к южным курортам. Все они должны знать, что по пути во время коротких остановок возле придорожных кафе и магазинов они могут стать объектом криминала от местных «джентльменов удачи».
Как показывает практика, речь идет не только о все тех же отвлекающих маневрах в отношении водителей ради кражи вещей из салона, но и о банальном хищении багажа со взломом грузовых отсеков.
Парковки у достопримечательностей
Еще один распространенный печальный эпизод из жизни многих отдыхающих автолюбителей во время путешествий — самые изощренные разводы местных мошенников на парковках возле локальных достопримечательностей. Особенно этим славятся смотровые площадки Абхазии, где в таких местах лучше вообще не входить в контакт с незнакомцами и никак не реагировать на их обращения. Подобные парковки в разагар сезона также можно считать идеальным местом для криминального промысла. Вообще лучше быть бдительным в любых туристических центрах круглый год, потому что у мошенников нет ни выходных ни отпусков.