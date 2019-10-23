На какой передаче лучше всего оставлять автомобиль, паркуясь на склоне

На автоматических трансмиссиях многие уповают на режим P, считая его панацей в любой ситуации. Отчасти это так, потому как основным элементом стояночного механизма в «автоматах» являются крупнозубая шестерня и коромысло, которое, при включении «Паркинга», своим шипом входит между зубьев шестерни, тем самым блокируя ее, а следовательно, и выходной вал коробки передач, что препятствует вращению колес.

Данный механизм, конечно, надежен, но при постоянном использовании его на склонах, имеет свойства изнашиваться, потому как ему приходится удерживать всю массу автомобиля. Поэтому, если живете и используете свою машину в гористой местности, то не забывайте включать в этот процесс стояночный тормоз.

Алгоритм действия следующий: остановившись на горке, выжимаем педаль тормоза; затем, вытягиваем ручник; ставим автомобиль в нейтраль — режим N; отпускаем педаль тормоза — автомобиль немного скатывается в сторону уклона, повисая на зажатых колодками колесах; затем, включаем режим «Паркинг». В этом случае часть нагрузки берут на себя заблокированные колеса, а часть механизм стояночной блокировки.