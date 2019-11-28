5 самых дешевых трехлетних седанов бизнес-класса

Выбирая седан не старше 2016 года выпуска в приличном состоянии, вполне можно уложиться в 950 000 рублей. Причем на выбор предлагаются варианты на любой вкус и от самых разных производителей — в нашем рейтинге оказались «кореец», «американец», «немец» и два «японца».
При этом речь идет далеко не о самых бедных комплектациях — все участники обзора предлагаются с «автоматом» и оснащены достойным списком опций.
KIA Optima
Чаще всего на вторичном рынке в указанной категории встречаются трехлетние экземпляры KIA Optima с самыми доступными в этом сегменте ценами — 800 000 рублей. За такие деньги можно рассчитывать на переднеприводный седан четвертого поколения с 2-литровым мотором мощностью 150 л. с.
К тому же есть возможность выбора комплектаций с шестиступенчатой автоматической коробкой передач либо с шестидиапазонной механической. Предлагаются экземпляры и по более низкой цене с пробегом 200 000 километров, но в этом случае высок риск попасть на бывшее такси.
Ford Mondeo
За 850 000 рублей можно взять Ford Mondeo пятого поколения в хорошем техническом состоянии. Речь идет о машинах с 2,5-литровым 149-сильным мотором, который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
Так же как KIA Optima, Ford Mondeo популярен среди таксистов, поэтому не стоит соблазняться более низкой ценой. Судя по объявлениям, средний пробег у трехлетних экземпляров Mondeo, не работавших в извозе, составляет 60 000—70 000 километров.
Mazda6
Еще одна популярная на вторичном рынке модель D-класса — японский седан Mazda6. Экземпляры третьего поколения не старше 2016 года выпуска доступны по цене 900 000—950 000 рублей.
За эти деньги можно рассчитывать на комплектации с 2-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. и шестиступенчатым «автоматом». Более мощные версии с 192-сильным агрегатом объемом 2,5 л стоят около миллиона. Средний пробег трехлетних Mazda6 — 70 000—80 000 километров.
Toyota Camry
Не обошлось в нашем рейтинге и без народного бестселлера Toyota Camry. Эта модель на вторичном рынке пользуется отменным спросом, и предложений так же немало. Самые доступные цены на трехлетние Camry седьмой генерации стартуют от 950 000 рублей.
Речь идет о седанах с 2-литровым мотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. За миллион встречаются версии с более мощным 181-сильным двигателем объемом 2,5 л.
Volkswagen Passat
За те же 950 000 «деревянных» доступны немецкие седаны Volkswagen Passat не старше 2016 года выпуска. С такой суммой можно рассчитывать на достойный вариант с 1,4-литровым турбомотором мощностью 125 л. с.
Чуть дороже предлагаются комплектации со 150-сильным агрегатом того же объема, а за 1 050 000 продается «Пассат» с 1,8-литровым двигателем мощностью 180 л. с. В основном речь идет о седанах с семиступенчатым «роботом» DSG, хотя маломощные версии доступны с шестиступенчатой механической коробкой передач.