5 самых дешевых трехлетних седанов бизнес-класса

Выбирая седан не старше 2016 года выпуска в приличном состоянии, вполне можно уложиться в 950 000 рублей. Причем на выбор предлагаются варианты на любой вкус и от самых разных производителей — в нашем рейтинге оказались «кореец», «американец», «немец» и два «японца».

При этом речь идет далеко не о самых бедных комплектациях — все участники обзора предлагаются с «автоматом» и оснащены достойным списком опций.