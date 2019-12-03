Названы самые безопасные приложения для вызова такси в России

О популярности приложений для вызова «мотора» свидетельствую многомиллионные скачивания этих программ. Так, в прошедшем ноябре необходимое ПО только для гаджетов на Android было загружено более 80 000 000 раз.

В результате исследования мобильных приложений командой Роскачества оказалось, что отметку в 4 балла преодолели 22 программы из 40 тестируемых. Их-то и рекомендуют эксперты к использованию. А 3 балла удалось набрать всем.

Итак, лучший функционал для гаджетов как на iOS, так и на Android ­предлагают «Яндекс.Такси» (4,79 балла), «ТаксовичкоФ» (4,76), Maxim (4,51) и «Поехали» (4,51). ТОП-3 для «яблочных» устройств составили «Яндекс.Такси» (4,57), «ТаксовичкоФ» (4,37) и Gett (4,34). А для «андроидных» смартфонов — «Яндекс.Такси» (4,72), «Ситимобил» (4,72) и Uber Russia (4,72).

Наиболее продвинутыми в плане информационной безопасности названы Uber Russia (4,80), «Яндекс.Такси» (4,50) и Gett (4,40) — для продукции Apple, а также «Яндекс.Такси» (4,80), Uber Russia (4,43) и «Рутакси» (4,40) — для «Андроида».

Кстати, если говорить о безопасности такси на дорогах, то она с каждым годом тает словно снег под реагентом. В ГИБДД сообщили, что за десять прошедших месяцев количество аварий с участием авто «с шашечками» выросло на 60% (2700 аварий).