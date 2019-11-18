В России придумали мобильное приложение, определяющее по звуку мотора пробег, возраст авто и его поломки

Онлайн-сервис «Автошазам», чьей разработкой занимаются российские специалисты, будет доступен нашим соотечественникам в 2021 году, сообщает информагентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря НП «ГЛОНАСС» Ярослава Федосеева.

Вероятно, официально любопытный софт представят на IX Международном конгрессе «ЭРА-ГЛОНАСС».

Мобильное приложение будет работать следующим образом: пользователь записывает звук мотора, а искусственный интеллект его обрабатывает и определяет возраст и пробег авто. Кроме того, в алгоритм входит проверка информации по номеру телефона, модели и марки машины в Сети — соцсетях и мессенджерах. Судя по всему, ПО будет запрашивать разрешение получить доступ к сообщениям владельца телефона.

База звучаний различных моторов создатели пополнят с помощью автостроителей. И, самое главное, система по результатам проверки сможет сразу записывать на ремонт, при необходимости, конечно. Но здесь возникает вопрос, насколько свежее приложение будет корректно работать.

При проверке поломки двигателя по звуку в техцентре живой специалист использует специальный автомобильный стетоскоп, которым пытается локализовать посторонний звук, если он имеется. Причем человек учитывает множество других факторов.

Кстати, даже бортовой компьютер не всегда может корректно определить неисправность, собирая информацию со всех датчиков в моторе.