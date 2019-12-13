Стоит ли покупать новую машину сейчас, или лучше дождаться 2020 года

Помните, что случилось в 2014 году? Тогда рубль рухнул в два раза относительно доллара и евро, что, естественно, повлекло за собой повсеместный рост цен. Но автороизводители не могли так же резко взвинтить стоимость своих товаров — и чтобы не шокировать народ, были вынуждены делать это постепенно. Чуть ли не каждый месяц (а то и аще) машины дорожали на несколько десятков или даже сотен тысяч рублей, потихоньку устраняя дисбаланс между рублевыми и валютными ценами.

И хотя сейчас эта разница уже устранена, потери автокомпаний за прошедшие годы полностью не компенсированы. Поэтому они не упускают каждого удобного случая делать свои автомобили чуточку дороже. Кстати сказать, компании Volvo, BMW, Chery уже объявили о повышении цен с Нового года. Остальные автопроизводители пока осторожны с высказываниями.

Но поводов для роста цен хватает и без этого. Напомним, что с 1 января 2020 года в России повышаются ставки утилизационного сбора — в среднем примерно на 111%. Напрямую это должно ударить только по импортным автомобилям, поскольку за машины российской сборки автопроизводители получают от государства субсидии. Но когда цены на иномарки пойдут вверх, компании под шумок начнут переписывать прайс-листы и на локальные модели — субсидии субсидиями, но баланс цен в долларовом эквиваленте нужно сохранять.