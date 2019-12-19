Белый седан с бюджетным ценником: какие машины предпочитают в России

Правда, большая часть белых автомобилей все же пришлась на Volkswagen Polo и Hyundai Solaris, предназначенных для каршеринговых парков, сообщают аналитики компании «Авилон». Но и для покупателей дорогостоящих авто марки Jaguar цвет первого снега оказался излюбленным.

Второе место в рейтинге занял черный колер (27% машин). Чаще остальных этому цвету отдавали предпочтение при покупке «легковушек» Mercedes-Benz, а также роскошных внедорожников Cadillac Escalade. Третью строчку занял серый оттенок (11%), четвертую — синий (9%), а пятерку лидеров замкнул серебристый (6%). Из ярких цветов выбор в основном падал на красный, оранжевый и изумрудный. И только единицы выбирали машины фиолетового и цвета «морской волны». Кстати, лидерство белого цвета вполне объяснимо — это один из самых практичных цветов для авто: за него не нужно доплачивать при покупке, в жару салон машины меньше нагревается, а в сухую погоду на таком ЛКП не заметна пыль. Но найдутся у этого благородного цвета и недостатки. Подробнее об этом можно узнать здесь.

Что же касается «кузовных» предпочтений наших соотечественников, то и здесь обошлось без сюрпризов. На долю некогда любимых в нашей седанов пришлось около 30% продаж (повышенный интерес наблюдался к «четырехдверкам» от Volkswagen и Hyundai), а на универсалы в виде кроссоверов и внедорожников — 46% (примерно в равном соотношении). Хотя если учесть, что в последнее время ряд экспертов считает необходимым вывести кроссоверы и внедорожники в самостоятельные типаы кузовов, то самым ходовым автомобилем в России можно считать белый седан с бюджетным ценником.