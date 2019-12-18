Названы 5 самых популярных кроссоверов в России в 2019 году

Пять самых востребованных моделей популярного класса мы определеили, основываясь на данных по продажам за январь-ноябрь 2019 года. Можно было бы дождаться декабрьских результатов, но уверены, что за оставшийся месяц расстановка сил вряд ли изменится.

LADA 4x4

По всем правилам пятую строчку нашего рейтинга должна была занять легендарная LADA 4x4, которая продается без существенных изменений уже более 40 лет. Но мы выделили для ветерана особое место, поскольку машина специфичная и не совсем подходит под современные понятия кроссовера. В ноябре автомобиль разошелся тиражом 2 919 экземпляров, а за 11 месяцев 2019 года его выбрали 29 244 россиян. По сравнению с прошлым годом продажи упали в среднем на 81 штуку в месяц, но недавно анонсированный рестайлинг может исправить эту тенденцию.