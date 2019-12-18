Названы 5 самых популярных кроссоверов в России в 2019 году

Пять самых востребованных моделей популярного класса мы определеили, основываясь на данных по продажам за январь-ноябрь 2019 года. Можно было бы дождаться декабрьских результатов, но уверены, что за оставшийся месяц расстановка сил вряд ли изменится.
LADA 4x4
По всем правилам пятую строчку нашего рейтинга должна была занять легендарная LADA 4x4, которая продается без существенных изменений уже более 40 лет. Но мы выделили для ветерана особое место, поскольку машина специфичная и не совсем подходит под современные понятия кроссовера. В ноябре автомобиль разошелся тиражом 2 919 экземпляров, а за 11 месяцев 2019 года его выбрали 29 244 россиян. По сравнению с прошлым годом продажи упали в среднем на 81 штуку в месяц, но недавно анонсированный рестайлинг может исправить эту тенденцию.
Напомним, что буквально на днях АВТОВАЗ сообщил о старте производства обновленной 4x4, которая получила новую центральную консоль, доработанные сиденья, дополнительную шумоизоляцию и еще несколько мелких улучшений. Как сильно эти изменения скажутся на цене — пока неизвестно. Дорестайлинговая модель* стоит от 523 900 рублей без учета скидок.
TOYOTA RAV4
Теперь перейдем к основному списку, который открывает Toyota RAV4. Еще месяц назад этот «японец» не попал бы в наш рейтинг из-за низких продаж, а в ноябре он занял пятую строчку с результатом 2 672 штуки, улучшив прошлогодний результат на 381 экземпляр. Всплеск интереса к этой модели связан с появлением нового «рафика», который появился у дилеров 30 октября. Впрочем, по итогам января-ноября RAV4 показал падение на 1 876 штук по сравнению с 2018 годом — до 25 663 штук, но уже в следующем году автомобиль наверняка улучшит свое положение.
Новый Toyota RAV4 доступен россиянам с двумя моторами на выбор по цене от 1 756 000 рублей. Базовая модификация комплектуется 2-литровым атмосферником мощностью 149 л. с. и 6-ступенчатой механикой, который в более дорогих версиях может сочетаться с вариатором. На вершине гаммы стоит мотор на 2,5 литра и 199 л. с., которому положен 8-ступенчатый автомат.
Интересно, что помимо переднего привода для RAV4 предлагаются два варианта полноприводной трансмиссии: стандартная подключаемая или новая, с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса.
KIA SPORTAGE
На четвертом месте расположился KIA Sportage, который в ноябре показал падение на 158 штук, до 2 942 единиц. Если же рассматривать все 11 месяцев, то продажи корейского кроссовера выросли на 1 199 штук, до 31 111 машин — чему наверняка поспособствовало обновление, случившееся с ним год назад.
В ходе прошлогоднего рестайлинга Sportage получил 2,4-литровый 184-сильный атмосферник с 6-ступенчатым автоматом, который пришел на смену непопулярной связке турбомотора (1,6 литра и 177 л. с.) и 7-диапазонного «робота». Кроме того, на модификации с 2-литровым 185-сильным дизелем появился 8-ступенчатый автомат вместо 6-ступенчатого. Также автомобиль слегка изменился внешне, получил новые экран мультимедийной системы и рулевое колесо. Цены на этого «красавца» сейчас стартуют с 1 389 900 рублей, а в «топе» они без проблем переваливают за два миллиона.
RENAULT DUSTER
Почетную третью строчку занял Renault Duster — не настолько архаичный, как LADA 4x4, но по современным автомобильным меркам тоже довольно устаревший. В ноябре этот кроссовер купили в количестве 3 443 штук, что всего на 175 авто меньше, чем годом ранее. Но с начала года падение продаж «Дастера» выглядит куда тревожнее: минус 4 615 единиц, и как итог — 34 523 проданных машины.
А что вы хотели, когда даже на Украине уже доступен новый Duster, а в России до сих пор продается модель первого поколения? Зато мы пока единственные в мире, кто может купить кросс-купе Renault Arkana. Но это уже другая история, которая по продажам пока не доросла до нашего рейтинга.
Renault Duster предлагается в России с тремя моторами на выбор: бензиновыми объемом 1,6 (114 л. с.) и 2,0 (143 л. с.) литра, а также дизельным на 1,5 литра и 109 л. с. Передний привод доступен только для 114-сильного мотора — остальные агрегаты сочетаются исключительно с полным приводом, a 4-ступенчатый автомат положен лишь для 143-сильного двигателя — остальные могут быть только с механикой. Цены начинаются с 719 000 рублей и заканчиваются где-то ближе к 1,2 млн рублей с учетом дополнительных опций.
VW TIGUAN
Первый полностью «положительный» герой нашего списка — Volkswagen Tiguan. В ноябре он увеличил продажи на 231 экземпляра (до 3 718 штук), а за январь-ноябрь — на 2 935 штук (до 32 863 машин). Кроссовер смог занять второе место даже несмотря на то, что в его линейке нет ни атмосферных двигателей, ни классического автомата — только турбомоторы и «робот» DSG. Похоже, прежние переживания про ненадежность этих агрегатов больше не актуальны. Учитесь, KIA!
В России у Volkswagen Tiguan целая россыпь модификаций. Бензиновый мотор может быть на 125, 150, 180 либо 220 л. с., дизельный — только на 150 л. с. Минимальная стоимость кроссовера в самом маломощном исполнении и с механикой составляет 1 499 000 рублей. Помимо стандартной, Tiguan предлагается в «спортивной» версии Sportline (от 2 519 000 рублей), «внедорожной» Offroad (от 1 809 000 рублей) и «зимней» Winter Edition (от 1 559 000 рублей).
HYUNDAI CRETA
Самым популярным новым кроссовером россиян и, соответственно, лидером нашего рейтинга стал Hyundai Creta. Эта модель обгоняет по продажам не только другие SUV, но и родственный седан Solaris: в ноябре «Крету» выбрали 7 273 россиян (плюс 473 продажи в сравнении с прошлым годом), а за 11 месяцев — 66 048 наших соотечественников (плюс 3 709 продажи). Лучше продаются только KIA Rio, LADA Vesta и Granta.
Цены на автомобиль начинаются от 957 000 рублей. Это будет машина в комплектации Start, где нет даже кондиционера. Более-менее приличный вариант обойдется уже в 1 010 000 рублей — речь о следующем исполнении Active.
Самой дорогой «Кретой» на данный момент является спецверсия Rock Edition, за которую придется отвалить минимум 1 405 000 рублей. В целом, у кроссовера есть два мотора на выбор — 1,6-литровый 123-сильный и 2,0-литровый 150-сильный. Первый комплектуется с механикой либо автоматом, передним либо полным приводом; у второго есть все то же самое, кроме ручной трансмиссии.