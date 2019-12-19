На какие машины российские автоворы перестали обращать внимание

Так, анализируя криминальные тенденции уходящего года, происходящие на этой ниве, эксперты страховых компаний утверждают, что нынче в приоритете у угонщиков Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage. Правда, эти данные взяты на анализе автоугонов в Петербурге и Ленинградской области.. Однако учитывая, что этот регион в этом смысле сегодня самый «токсичный» в стране, можно предположить, что это все-таки общероссийская тенденция. Так что владельцам указанных моделей нужно более серьезно подойти к вопросу защиты своих «железных коней» от криминальных посягательств.
Зато более свободно могут вздохнуть хозяева более дорогих марок и моделей: по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года в ТОП-10 не вошли более дорогие автомобили Nissan X-Trail и BMW 5-series. И уж совсем хорошо в этом смысле могут чувствовать себя счастливые обладатели авто марки Ford — после ее ухода с российского рынка практически перестали красть Kuga, а Focus спустился с первой строчки угонного рейтинга на пятую.
– Автомобили массового сегмента становятся лидерами по количеству угонов по традиционным причинам, главная из которых — повышенный спрос на детали для их ремонта и, как следствие, интерес к автомобилям у угонщиков, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» руководитель управления урегулирования розничных убытков Северо-Западного регионального центра компании «АльфаСтрахование» Заур Карданов. — Впрочем, все еще нередки заявления по хищениям автомобилей марок Lexus и Toyota, которые зачастую вывозят за границу в направлении Средней Азии…
Впрочем, «случайно» попасть в поле зрения криминалитета может любой автовладелец, особенно в упомянутом выше регионе: в Питере и Ленобласти, повторимся, автоворы чувствуют себя очень вольготно. И вот тому очередной пример.
Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», буквально на днях в Петербурге обнаружили очередной подпольный цех по перебивке номеров на угнанных машинах. И обнаружили случайно, а не в ходе серьезных полицейских мероприятий по противодействию угонному «бизнесу». Просто в городе украли Mitsubishi Pajero IV 2019 года выпуска, вооруженный космической «противоугонкой» «Цезарь Сателлит». С помощью поискового оборудования специалисты определили местонахождение машины и сообщили об этом правоохранительным органам. После чего те и вышли на криминальный гараж, расположенный на территории частного дома, на проспекте Ленина в Красном селе.
– По всем признакам гараж использовался для перебивки идентификационных номеров автомобилей: здесь нашли несколько других регистрационных номеров, набор оборудования для их изменения, а также подавитель сигнала GSM, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» руководитель петербургского филиала «Цезарь Сателлит» Василий Курсин. — Бренд Mitsubishi не является сильно популярным у угонщиков, так что в этом случае машину могли похитить для реализации в других регионах России или для разбора на запчасти, которые надо было вставить в битый автомобиль…