На какие машины российские автоворы перестали обращать внимание

Так, анализируя криминальные тенденции уходящего года, происходящие на этой ниве, эксперты страховых компаний утверждают, что нынче в приоритете у угонщиков Hyundai Tucson, Toyota Camry и KIA Sportage. Правда, эти данные взяты на анализе автоугонов в Петербурге и Ленинградской области.. Однако учитывая, что этот регион в этом смысле сегодня самый «токсичный» в стране, можно предположить, что это все-таки общероссийская тенденция. Так что владельцам указанных моделей нужно более серьезно подойти к вопросу защиты своих «железных коней» от криминальных посягательств.

Зато более свободно могут вздохнуть хозяева более дорогих марок и моделей: по сравнению с аналогичным периодом 2018-го года в ТОП-10 не вошли более дорогие автомобили Nissan X-Trail и BMW 5-series. И уж совсем хорошо в этом смысле могут чувствовать себя счастливые обладатели авто марки Ford — после ее ухода с российского рынка практически перестали красть Kuga, а Focus спустился с первой строчки угонного рейтинга на пятую.

– Автомобили массового сегмента становятся лидерами по количеству угонов по традиционным причинам, главная из которых — повышенный спрос на детали для их ремонта и, как следствие, интерес к автомобилям у угонщиков, — комментирует ситуацию по просьбе портала «АвтоВзгляд» руководитель управления урегулирования розничных убытков Северо-Западного регионального центра компании «АльфаСтрахование» Заур Карданов. — Впрочем, все еще нередки заявления по хищениям автомобилей марок Lexus и Toyota, которые зачастую вывозят за границу в направлении Средней Азии…

Впрочем, «случайно» попасть в поле зрения криминалитета может любой автовладелец, особенно в упомянутом выше регионе: в Питере и Ленобласти, повторимся, автоворы чувствуют себя очень вольготно. И вот тому очередной пример.