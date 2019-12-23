Почему и на сколько в 2020 году подорожают машины, бензин, ОСАГО и даже такси

Власти страны, чей бюджет измотан ближневосточными вооруженными конфликтами, присоединением и облагораживанием новых территорий, гонкой вооружений, надеются подлатать дыры в бюджете в том числе и за счет самой активной группы населения, которой всегда оставались автовладельцы. И в новом году выжимать из них последние соки будут широким фронтом. Впрочем, судите сами…

Роскошь, а не средство передвижения

С начала года начнут дорожать автомобили. Вероятно, ценники не изменятся одномоментно у всех дилеров, однако повышение цен неизбежно произойдет вслед за увеличением так называемого утилизационного сбора, который, в свою очередь, растет всякий раз после снижения импортных пошлин на автомобили. С 1 января 2020 года они, в соответствии с договоренностями о вступление России в ВТО, снизятся с нынешних 17% до 15%. В этот раз ставки утильсбора в легковом сегменте вырастут на 46–145%, в зависимости от объема двигателя. Меньшая цифра относится к машинам с моторами объемом до 1 л, максимальная — для автомобилей с двигателями больше 3,5 л, а для наиболее массового сегмента с литражом моторов в 1–2 л сбор вырастет на 112%. Это прибавит к ценам автомобилей еще 3—5% от их текущей стоимости.