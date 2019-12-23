Почему и на сколько в 2020 году подорожают машины, бензин, ОСАГО и даже такси

Власти страны, чей бюджет измотан ближневосточными вооруженными конфликтами, присоединением и облагораживанием новых территорий, гонкой вооружений, надеются подлатать дыры в бюджете в том числе и за счет самой активной группы населения, которой всегда оставались автовладельцы. И в новом году выжимать из них последние соки будут широким фронтом. Впрочем, судите сами…
Роскошь, а не средство передвижения
С начала года начнут дорожать автомобили. Вероятно, ценники не изменятся одномоментно у всех дилеров, однако повышение цен неизбежно произойдет вслед за увеличением так называемого утилизационного сбора, который, в свою очередь, растет всякий раз после снижения импортных пошлин на автомобили. С 1 января 2020 года они, в соответствии с договоренностями о вступление России в ВТО, снизятся с нынешних 17% до 15%. В этот раз ставки утильсбора в легковом сегменте вырастут на 46–145%, в зависимости от объема двигателя. Меньшая цифра относится к машинам с моторами объемом до 1 л, максимальная — для автомобилей с двигателями больше 3,5 л, а для наиболее массового сегмента с литражом моторов в 1–2 л сбор вырастет на 112%. Это прибавит к ценам автомобилей еще 3—5% от их текущей стоимости.
– Интересно отметить, — комментирует ситуацию технический директор федерального агрегатора услуг техпомощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк, — что первоначально этот сбор распространялся лишь на импортируемые автомобили, однако с 2014 года его стали взимать и с отечественных автопроизводителей. Естественно, сумма этого сбора автоматически включается в цену каждого нового автои потому подорожание машин просто неизбежно. Тем, кто намечал покупку автомобиля на начало следующего года, имеет смысл поторопиться и приобрести его по нынешним ценам. Тем же, кто не успеет это сделать, остается надеяться на различные программы господдержки продаж автомобилей, которые, скорее всего, будут действовать в наступающем году…
Кстати сказать, подорожает и стоимость регистрации свеже купленных авто. С нового года должен наконец-то вступить в действие новый закон о регистрации транспортных средств, который разрешает автодилерам продавать автомобили с номерами. Надо полагать, дилеры не преминут добавить стоимость услуги по выдаче номеров в счета за новые автомобили. Отдельно стоит сказать о штрафах для автомобилистов. Чтобы никто не уехал на новенькой машине из автосалона без номеров, с нового года вводится наказание в размере 5000 рублей за езду без оных (сейчас на регистрацию купленного автомобиля отводится 10 дней).
Овес нынче дорог
Если рост цен на новые машины коснется в первую очередь тех, кто собирается их приобретать в ближайшей перспективе, то подорожание топлива затронет всех автомобилистов и предпринимателей, связанных с автоперевозками, а в итоге — через вызванное этим подорожание товаров — и всех остальных. Цены на горючее буду расти, как вследствие объективно существующей в стране инфляции, так и в результате инициатив правительства, направленных на повышение налога на добычу полезных ископаемых (в данном случае — нефти) и на увеличение акцизов на топливо.
– По некоторым прогнозам, — подчеркивает г-н Голосюк, — рост цен в течение 2020 года может составить 3—6 рублей за литр. И это еще «оптимистичный» сценарий.
Штрафная удавка
Пополнять бюджет власти продолжат и штрафами за нарушение ПДД. Весной в Госдуме рассмотрят поправки в КоАП РФ и другие законодательные акты, направленные на снижение нештрафуемого лимита превышения скорости с 20 до 10 км/ч. Так же весной (вероятно, с апреля) должны увеличить штрафные санкции за ДТП в случаях, если в этот момент в машине находились дети.
А с февраля увеличат «коэффициент перегруза» — оплаты за причинение вреда дорогам из-за превышения допустимой нагрузки. Разумеется, это касается водителей большегрузов, как и повышение тарифов системы «Платон» до 2,2 рубля за километр.
Впрочем, возможны и некоторые послабления: в Думе сейчас находится на рассмотрении законопроект о запрете выписывать штрафы водителям за нарушения скоростного режима, если превышение было зафиксировано камерами, измеряющими среднюю скорость машины на определенном участке дороге. Это вполне логично, так как ни в КоАП, ни в ПДД нет понятия «средняя скорость».
ОСАГО в убыток
Почти наверняка в следующем году вырастут тарифы ОСАГО. Вопрос только в том, на сколько именно. На рассмотрении в парламенте находятся два варианта: более хищнический, внесенный Минфином, и чуть менее людоедский, который подготовили сами депутаты. В любом случае, страховка ощутимо вырастет в цене.
Также, весьма вероятно, в следующем году подорожают услуги такси. Если появится законодательное требование об обязательной установке тахографов в автомобилях такси, то стоимость этих приборов, их установки и регулярного обслуживания (калибровки, ремонта и т. д.) будет компенсирована за счет пассажиров. При этом, фактическое сокращение рабочего времени таксистов (которое и будет контролироваться с помощью тахографов) и соответствующее снижение их заработков, также будет подталкивать к повышению цен на поездки в такси.