Полис ОСАГО незначительно подешевел перед резким подорожанием

С января по ноябрь средняя цена полиса ОСАГО упала по сравнению с прошлогодней на 5,1% — до 5409 рублей. Хотя, если говорить об «автогражданке» лишь для физлиц, то здесь динамика немного скромнее — минус 3,45% (5377 рублей), то есть большинство автовладельцев «экономии» на полисе даже не почувствуют. С другой стороны, не сильно выросли и размеры страхового возмещения — на 2,6% (до 68 300 рублей). В итоге в целом страховщики выплатили клиентам на на 3,9% меньше — 198, 26 млрд. рублей. Однако и такие «траты» им не подуше:

– С 1 декабря начали работать актуализированные справочники стоимости запчастей, согласно которым стоимость «средней корзины» деталей выросла почти на 10%, — «поплакался» порталу «АвтоВзгляд» президент РСА Игорь Юргенс. — Все эти изменения создают напряженную финансовую ситуацию на рынке ОСАГО…

Любопытно, что этот плачь страховых услышали на всех этажах власти. Так, сейчас в Госдуме уже обсуждают новую версию законопроекта о реформе ОСАГО. По одному из прогнозов, вместе с отменой коэффициента мощности мотора, учитывающегося при определении цены полиса, стартовая стоимость последнего может вырасти на 30%. И это станент весьма накладно для автовладельцев, особенно если учесть, что с 9 января вступило в силу распоряжение ЦБ, позволяющее страховщикам «расширить тарифный коридор» для полисов ОСАГО на 20% как вверх, так и вниз. Но понятно, что страховщики «опускаться» не будут.