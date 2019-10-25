Цены на бензин в России резко прыгнули вверх, и это еще не предел

Согласно данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, ценники на горючее повысились в 18 субъектах РФ, больше всего — на 0,4% — в Благовещенске. Далее следует Черкесск — на 0,3%. Казалось бы, рост незначительный, но средний чек за товары для автомобилей и услуги для водителей за год поднялся на 22%!

Результаты исследования специалистов «Яндекс.Деньги» показали, что в среднем на одну заправку россияне тратят по 819 рублей. Самые большие затраты несут водители Омска — 1204 рубля. Средний чек в Перми — 1196 рублей. Замыкает тройку лидеров Первопрестольная, где на АЗС москвичи оставляют за раз по 1129 «деревянных».

Стоит добавить, что к концу года профильные эксперты ожидают более существенного подорожания цен на дизельное топливо и бензин. Даже несмотря на то, что кое-где по стране стоимость горючки даже понизилась. В частности, в Краснодаре и Оренбурге — на целых 0,1%.