Почему, пользуясь каршерингом, можно стать фигурантом дела о распространении наркотиков

Об этом, в частности, рассказывает ресурс «ТриБолта». По данным этого источника, в последнее время каршеринговыми авто активно пользуются наркокурьеры, поскольку при их задержании с грузом сложно доказать, что именно они положили этот самый криминальный груз в арендное авто — мало ли кто им за последние дни и часы пользовался. То есть каршеринг стал чуть ли не идеальным средством передвижения для наркокурьеров и доставки «товара» клиентам, а потому сейчас таким машинам будет уделяться особое внимание силовых структур.

При этом, возвращаясь к «сканерной» инициативе Госдумы, нельзя забывать, что подавляющее число наркодельцов (особенно распространителейи отравы низшего звена мафиозной структуры) сами являются законченными наркоманами. То есть транспортируя свой груз в том числе и на каршеринговых автомобилях, вполне могут находиться «под кайфом». Так что депутатское предложение вполне актуально. Но вернемся к проблемам «каршерингового наркотрафика»…

С ним ситуация такова, что сегодня пользоваться каршерингом просто опасно — не дай Бог в машине и впрямь окажется нарозакладка, которую преступники по каким-либо причинам (почувствовав слежку, например) здесь оставили, успев скрыться? А что — поддельных аккаунтов, по которым каршеринговыми автомобилями можно пользоваться, сохраняя инкогнито, в интернете продается сколько угодно. И честный человек в итоге мало того, что попадет в жернова правоохранительной системы, став фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков, но имеет все шансы сесть в тюрьму буквально ни за что: наши суды не особо разбираются в подобных делах, легко сажая даже за подброшенные полицейскими наркотики-патроны.