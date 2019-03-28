Почему, пользуясь каршерингом, можно стать фигурантом дела о распространении наркотиков

Фото digitaltrends.com
Инициатива депутатов Госдумы РФ по обязательному оснащению машин каршеринга сканерами сетчатки глаза водителя с тем, чтобы не допустить за руль граждан, находящихся под воздействием наркотиков,только на первый взгляд может показаться нелепой. На самом же деле проблема куда, как серьезнее, поскольку наркоманы за баранками таких машин встречаются очень часто. И более того: используя автомобили этого сервиса в откровенно преступных целях, откровенно подставляют законопослушных граждан.
Ефим Розкин

Об этом, в частности, рассказывает ресурс «ТриБолта». По данным этого источника, в последнее время каршеринговыми авто активно пользуются наркокурьеры, поскольку при их задержании с грузом сложно доказать, что именно они положили этот самый криминальный груз в арендное авто — мало ли кто им за последние дни и часы пользовался. То есть каршеринг стал чуть ли не идеальным средством передвижения для наркокурьеров и доставки «товара» клиентам, а потому сейчас таким машинам будет уделяться особое внимание силовых структур.

При этом, возвращаясь к «сканерной» инициативе Госдумы, нельзя забывать, что подавляющее число наркодельцов (особенно распространителейи отравы низшего звена мафиозной структуры) сами являются законченными наркоманами. То есть транспортируя свой груз в том числе и на каршеринговых автомобилях, вполне могут находиться «под кайфом». Так что депутатское предложение вполне актуально. Но вернемся к проблемам «каршерингового наркотрафика»…

С ним ситуация такова, что сегодня пользоваться каршерингом просто опасно — не дай Бог в машине и впрямь окажется нарозакладка, которую преступники по каким-либо причинам (почувствовав слежку, например) здесь оставили, успев скрыться? А что — поддельных аккаунтов, по которым каршеринговыми автомобилями можно пользоваться, сохраняя инкогнито, в интернете продается сколько угодно. И честный человек в итоге мало того, что попадет в жернова правоохранительной системы, став фигурантом уголовного дела о распространении наркотиков, но имеет все шансы сесть в тюрьму буквально ни за что: наши суды не особо разбираются в подобных делах, легко сажая даже за подброшенные полицейскими наркотики-патроны.

Фото novostivl.ru

Любопытно, что проверяя сообщение указанного выше источника, портал «АвтоВзгляд» получил вполне официальное подтверждение имеющей быть проблеме. На наш запрос в МВД, в котором мы прямо спросили: «Не фиксировали ли правоохранительные органы случаев использования каршеринговых авто в „наркотрафике“ и насколько эта проблема актуальна?», мы получили сногсшибательный ответ:

– Подобная информация, — сообщил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Ю. В. Титов, — относится к тактике оперативно-розыскной деятельности и не может быть предоставлена…

То есть, переводя с полицейского на русский, можно сделать вывод, что факты использования каршеринговых сервисов наркодельцами имеют место быть, но рассказывать о них люди в погонах не имеют права в интересах, так сказать, следствия.

Другими словами, к очень хорошо известным минусам каршерингового бизнеса (неисправные авто, выпускаемые на линию; большие финансовые проблемы пользователя при ДТП, не говоря уж о вечном дефицита бензина в баках и загаженных салонах после предыдущих арендаторов) прибавилась еще одна. При чем настолько серьезная, что пользователям сервиса впору от него отказаться

мошенничество, уголовный кодекс, каршеринг
28 марта 2019
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