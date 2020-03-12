Как вычислить приезжего автомобилиста на улицах Москвы и почему это надо делать

Но прежде всего следует оговориться: опознать провинциального драйвера в Москве, ориентируясь на госномера его машины, не получится. Дело в том, что многие постоянно живущие в столице граждане, чтобы не платить «конский» московский транспортный налог и повышенные ставки страховки ОСАГО, регистрируют свои легковушки на своей исторической родине, в провинциальных городах, где эти поборы с жителей установлены на гораздо более низком уровне.

Поэтому понять, местный перед вами водитель или приезжий, можно только по его характерной манере поведения на дороге. Ее корни — привычка ездить так, как в своем родном населенном пункте, где движение не в пример спокойнее чем в Москве.

Московский водитель привык, что камеры автоматической фиксации норовят залезть ему в карман за любую, даже мнимую провинность. Например так, как это произошло несколько лет назад, когда штрафы с камер приходили водителям за тень их машин, посмевшую лечь на «выделенку». Или за отражение фар на мокром асфальте обочины.

Приезжие, как правило, теоретически тоже в курсе «камерного» террора в городе, однако знание это не въелось им в подкорку и поэтому они «собирают» штрафы пачками.