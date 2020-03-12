Как вычислить приезжего автомобилиста на улицах Москвы и почему это надо делать

Но прежде всего следует оговориться: опознать провинциального драйвера в Москве, ориентируясь на госномера его машины, не получится. Дело в том, что многие постоянно живущие в столице граждане, чтобы не платить «конский» московский транспортный налог и повышенные ставки страховки ОСАГО, регистрируют свои легковушки на своей исторической родине, в провинциальных городах, где эти поборы с жителей установлены на гораздо более низком уровне.
Поэтому понять, местный перед вами водитель или приезжий, можно только по его характерной манере поведения на дороге. Ее корни — привычка ездить так, как в своем родном населенном пункте, где движение не в пример спокойнее чем в Москве.
Московский водитель привык, что камеры автоматической фиксации норовят залезть ему в карман за любую, даже мнимую провинность. Например так, как это произошло несколько лет назад, когда штрафы с камер приходили водителям за тень их машин, посмевшую лечь на «выделенку». Или за отражение фар на мокром асфальте обочины.
Приезжие, как правило, теоретически тоже в курсе «камерного» террора в городе, однако знание это не въелось им в подкорку и поэтому они «собирают» штрафы пачками.
Если вы видите машину, которая как ни в чем ни бывало вежливо просит пустить ее через сплошную разметку в поворачивающий на съезд с магистрали ряд прямо под оком камеры автоматической фиксации, можете не сомневаться и даже не смотреть на ее госномера: за рулем наверняка сидит бедолага из другого города.
Точно также водители из «непуганых» регионов не видят ничего зазорного двигаться, периодически заезжая одним колесом на обочину той же МКАД или на «выделенку» какой-нибудь из городских улиц. А между тем, камеры автоматической фиксации не дремлют!
Про наивных владельцев машин со знаком «инвалид» с региональными номерами, посмевших встать на инвалидное место на уличной парковке в Москве, даже говорить не хочется: настолько по-свински с ними обходятся столичные эвакуаторщики!
Столь же легко водитель из региона может на МКАД или ТТК взять и, включив «аварийку», спокойно двинуться задним ходом к съезду, который он по какой-то причине проскочил. Причем он может делать это прямо на глазах патруля ДПС. А потом долго материться по поводу того, как несправедлив этот мир, родивший столь злых полицейских, оформивших ему протокол на 2500 рублей по ст. 12.11 КоАП.
Именно «провинциальные номера» опасаются ездить по МКАД в левых рядах при плотном и быстром трафике. Вместо этого они предпочитают «толкаться» вместе с грузовиками в правых, создавая дополнительные проблемы себе и окружающим на каждом въезде/съезде с многополосной трассы.
А если вам нужно перестроиться в соседний ряд, то даже не надейтесь это сделать перед легковушкой с питерскими госномерами. Не пустит в 90 процентах случаев, хоть обмигайся просительным «поворотником». Видимо, у них там так принято…
А в итоге все эти странные для жителя мегаполиса действия сплошь и рядом приводят к ДТП: «аборигены» оказываются не готовы к неожиданной логике действий гостей большого города. Поэтому, сканируя дорожную ситуацию, москвичам стоит обращать отдельное внимание на провинциальных «рулевых», заранее вычисляя их в потоке.