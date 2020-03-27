Mercedes-Benz и Audi придумали, как развлечь скучающих на карантине

Да-да, именно раскраски. Развлечение подойдет и взрослым и детям, доставив особое удовольствие поклонникам продукции двух премиальных брендов. Достаточно скачать виртуальные книжки с официальных сайтов и запастись карандашами и фломастерами.

Марка Audi предлагает буклет под названием Color You Passion из 13 изображений. Среди них найдутся и кроссоверы марки, и раллийные Audi Quattro, и гоночный Horch 1930-х годов.

Примеру своих конкурентов последовала и компания Mercedes-Benz. Штутгратцы предлагают сразу 33 картинки с паркетниками, купе от AMG, гоночными болидами. Среди изображений найдутся и скетчи заводских дизайнеров, и даже одна схема, по которой можно собрать бумажную модель.

Кстати, составители раскраски уделили большое внимание кроссоверу Mercedes-Benz GLB — совершенно новой компактной модели, впервые представленной в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», автомобиль, построенный на одной платформе с A-классом, можно заказать от 2 520 000 рублей.