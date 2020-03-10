В России назвали цены на новейший Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB на российском рынке будет предложен в трех вариантах: с бензиновым 1,3-литровым турбомотором мощностью 163 л. с., трудящимся вместе с семиступенчатым «роботом» и передним приводом, а также со 150-сильным дизелем объемом 2 л. Последний подружат с восьмидиапазонной АКП и приводом на все колеса.

В топовом исполнении полноприводный GLB будет приводиться в движение бензиновым агрегатом на 224 силы. Ценник на новинку стартует от 2 520 000 рублей. А паркетник в «максималке» обойдется уже в 3 340 000 «целковых».

О начале продаж кроссовера объявлено пока не было. Напомним, что Mercedes-Benz GLB получил трехрядную компоновку салона, правда, третий ряд будет предложен в качестве опции. В салоне покупателя ждет цифровая «приборка» и информационно-развлекательный комплекс MBUX последнего поколения.