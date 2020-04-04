Экономика коронавируса: московский Дептранс не желает отменять плату за парковку даже для врачей

В итоге, не найдя понимания у транспортных властей Первопрестольной, врачи, пользуясь поддержкой общественности в лице движения «Синие ведерки» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), обратились к к вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой Москвы Анастасии Раковой. Медики и общественник, как уточнил портал «АвтоВзгляд», просят поддержать медицинских работников, имеющих личный автотранспорт, но вынужденных, из-за высокой стоимости парковок, передвигаться по городу на менее безопасном общественном транспорте.

Резоны врачей очевидны: почему, работая на бдаго и во благо общества, рискуя, по сути, жизнями, они должны ежедневно еще и платить за это немалые суммы? Один из столичных врачей приводит убийственную в этом смысле, арифметику. Работая каждый день по девять часов минимум, он должен выкладывать по 150 рублей в час — столько стоит парковка в зоне, где расположена его больница.

При этом доктор подчеркивает, что пересел с общественного транспорта, которым, на радость ведомству г-на Ликсутова, пользуется в обычные дни, на личный — исключительно в целях безопасности. Кстати, именно на этом и настаивает, в частности, мэрия, если гражданину в силу специфики своей работы необходимо перемещаться по городу. Но настаивая — еще и требует за это заплатить. Какая-то двойная бухгалтерия получается, вы не находите?