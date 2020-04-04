Экономика коронавируса: московский Дептранс не желает отменять плату за парковку даже для врачей

В итоге, не найдя понимания у транспортных властей Первопрестольной, врачи, пользуясь поддержкой общественности в лице движения «Синие ведерки» и Общероссийского народного фронта (ОНФ), обратились к к вице-мэру по вопросам социального развития Анастасии Раковой Москвы Анастасии Раковой. Медики и общественник, как уточнил портал «АвтоВзгляд», просят поддержать медицинских работников, имеющих личный автотранспорт, но вынужденных, из-за высокой стоимости парковок, передвигаться по городу на менее безопасном общественном транспорте.
Резоны врачей очевидны: почему, работая на бдаго и во благо общества, рискуя, по сути, жизнями, они должны ежедневно еще и платить за это немалые суммы? Один из столичных врачей приводит убийственную в этом смысле, арифметику. Работая каждый день по девять часов минимум, он должен выкладывать по 150 рублей в час — столько стоит парковка в зоне, где расположена его больница.
При этом доктор подчеркивает, что пересел с общественного транспорта, которым, на радость ведомству г-на Ликсутова, пользуется в обычные дни, на личный — исключительно в целях безопасности. Кстати, именно на этом и настаивает, в частности, мэрия, если гражданину в силу специфики своей работы необходимо перемещаться по городу. Но настаивая — еще и требует за это заплатить. Какая-то двойная бухгалтерия получается, вы не находите?
А вот в Дептрансе, похоже, не находят, поскольку, как пишут в СМИ медработники, «уже многие врачи писали и в Департамент транспорта, и в другие структуры о том, чтобы на время карантина дать возможность тем, у кого нет заезда на территорию больниц, парковаться бесплатно. Но везде отказы поступают». Именно поэтому за врачей и вступились «Синие ведерки» и ОНФ, отправив вице-мэру Раковой открытое письмо, которое портал «АвтоВзгляд» приводит без купюр:
- Мы, как автомобильное сообщество, также пытаемся привлечь внимание к этой проблеме. На сегодняшний день собрано более 10 000 подписей под петицией http://chng.it/KJpNWFQ5 за отмену платных парковок на период карантина, однако, решить этот вопрос с представителями транспортного комплекса не представляется возможным. Убедительно просим Вас по возможности повлиять на ситуацию и обеспечить бесплатной парковкой в Москве хотя бы работников медицинских учреждений.
Также хотим обратить ваше внимание на тот, наверняка известный Вам, факт, что в настоящий момент в Москве передвигаются в основном автомобили тех граждан, чья деятельность непосредственно связана с обеспечением жизнедеятельности медучреждений в частности, и города в целом. Поэтому на наш субъективный взгляд, справедливо было бы решить вопрос с бесплатной парковкой для всех работающих в текущих условиях граждан', — отмечают в обращении к Анастасии Раковой «Синие ведерки».
Между тем, с просьбой полностью отказаться от взимания платы за парковку во время эпидемии короновируса, чтобы облегчить положение граждан, не только мэра Москвы Собянина, но и премьера страны Мишустина просили и депутаты Госдумы. Пока, как мы видим, безрезультатно…