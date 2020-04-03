Из-за коронавируса полисы ОСАГО разрешили покупать без техосмотра

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе первой онлайн пресс-конференции, состоявшейся 3 апреля, рассказала о действиях, которые Банк России предпринимает для смягчения негативных последствий пандемии коронавируса COVID-19 для экономики страны и граждан.

Среди прочих мер, Центробанк разрешил страховым компаниям продавать полисы ОСАГО без требования обязательного прохождения машинами техосмотра.

Напомним, что до последнего времени приобретение полиса обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца было невозможно без предъявления страховщику диагностической карты, свидетельствующей о прохождении машиной ТО.

На время противоэпидемиологичских мероприятий в России пункты техосмотра оказались закрыты, и автовладельцы столкнулись с невозможностью приобретения страховки. Теперь эта проблема решена: на время пандемии проходить ТО перед покупкой ОСАГО будет не нужно.

По словам Эльвиры Набиуллиной, предоставить диагностические карты страховым компаниям автовладельцам придется по окончании санитарных ограничений в стране, но не позднее чем через месяц после их официальной отмены.