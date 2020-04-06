Маразмы самоизоляции: уехать на машине от коронавируса, чтобы его подхватить

Еще до всеобщей самоизоляции я посадила свою мать, которая не только старше 65 лет, но и имеет целый букет легочных заболевание, а значит находится в группе риска, в машину и вывезла в маленький частный отель на 50 мест, что в Тверской области. Это не советский пансионат с бетонным корпусом и общей кухней, а несколько домиков в глуши, где можно изолироваться не только от коронавируса в частности, но и от мира в целом.

Отсидев здесь две недели, теперь вынуждена везти маму в Москву, где она рискует заразится даже в лифте, а исход болезни с учетом мировой статистики для нее весьма печален. Почему? Все просто. Гостиницам, пансионам и прочим базам отдыха запретили принимать новых гостей. Но кроме того, запретили и продлевать проживание тем, кто уже отсидел все карантинные сроки. Отели просто закрывают, причем на неизвестный срок.

С одной стороны, все верно, ведь после объявления самоизоляции и нерабочей недели во время первого обращения президента, наш народ воспринял все это, как внеплановый отпуск. И… рванул отдыхать. За турами в Сочи, в Крым, на Алтай выстроились очереди. В такой ситуации закрытие отелей оправдано. Сидите дома, не развозите вирус. Чем быстрее остановится эпидемия, тем быстрее восстановится все. Но почему нельзя позволить уже изолировавшимся остаться?