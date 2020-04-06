Маразмы самоизоляции: уехать на машине от коронавируса, чтобы его подхватить

Еще до всеобщей самоизоляции я посадила свою мать, которая не только старше 65 лет, но и имеет целый букет легочных заболевание, а значит находится в группе риска, в машину и вывезла в маленький частный отель на 50 мест, что в Тверской области. Это не советский пансионат с бетонным корпусом и общей кухней, а несколько домиков в глуши, где можно изолироваться не только от коронавируса в частности, но и от мира в целом.
Отсидев здесь две недели, теперь вынуждена везти маму в Москву, где она рискует заразится даже в лифте, а исход болезни с учетом мировой статистики для нее весьма печален. Почему? Все просто. Гостиницам, пансионам и прочим базам отдыха запретили принимать новых гостей. Но кроме того, запретили и продлевать проживание тем, кто уже отсидел все карантинные сроки. Отели просто закрывают, причем на неизвестный срок.
С одной стороны, все верно, ведь после объявления самоизоляции и нерабочей недели во время первого обращения президента, наш народ воспринял все это, как внеплановый отпуск. И… рванул отдыхать. За турами в Сочи, в Крым, на Алтай выстроились очереди. В такой ситуации закрытие отелей оправдано. Сидите дома, не развозите вирус. Чем быстрее остановится эпидемия, тем быстрее восстановится все. Но почему нельзя позволить уже изолировавшимся остаться?
Почему отельеры должны выгонять проживших у них неделю или две гостей? Семьи с маленькими детьми, стариков? Гости здоровы, прошли карантин, готовы жить и платить дальше. Вроде бы — польза всем. Бизнес выручит хоть какие-то деньги и меньше попросит у государства, государство получить хоть какие-то налоги от бизнеса, гости отеля будут рады пересидеть страшные времена подальше от зараженной Москвы.
Российский премьер Михаил Мишустин, сказал, что главы регионов не должны путать региональные полномочия с федеральными, и вводить адекватные и соответствующие ситуации меры. Пока же получается немного не так. В Якутии — сухой закон, в Саратове — обязательная отправка SMS для выхода из дома, да еще и больше двух раз не пустят. Нет, спорить с тем, что самоизоляция нужна — нельзя. Это правильная и грамотная мера. И спасибо тем, кто соблюдает ее честно. Спасибо властям и страны, и регионов, которые помогают людям в этом. Но зачем перегибать?
Выезжая из отеля, я попросила у деревенских самогона, в нарушения закона опять же, но страшно было заходить в подъезд просто так. Начитавшись страшилок про кордоны у Москвы, уже думала о способах отступления, покупки палатки и прочего скарба для бродячей жизни. К счастью, ничего этого не потребовалось. Въехать и выехать в город можно спокойно. Тот факт, что в машине нас было четверо, также не стал поводом для тотальных проверок на каждом посту.
Кстати, четверо нас было потому, что отель выселял всех. Он обязан (распоряжение такое от тверского губернатора) за каждого оставшегося постояльца заплатить «коронавирусный налог» (до 700 000 рублей, на секундочку), что для малюсенькой базы отдыха почти полугодовой доход. Вот и пришлось взять пожилую пару, которая приехала сюда на электричке. Если бы не я, супруги, по логике властей, должны были как угодно уехать по месту прописки. То есть вызвать такси, если хватит пенсии, или опять же сесть на электричку, собрать все вирусы — ведь не только пресловутую «корону» можно найти в вагоне, как вы понимаете, но и банальный грипп — привезти это домой и тихо ждать первых симптомов. Потом с учетом возраста и сопутствующих заболеваний — больница и… как повезет.
Совершенно непонятно, зачем? Самоизоляцию придумали для ограничения перемещений, всех просят сидеть дома — это правильная и грамотная мера в условии пандемии. Ну так и сидели бы мы в глуши спокойно, где отсидели уже много дней, все были бы счастливы. Почему нас вынудили нарушать самоизоляцию? Почему заставили вернуться в место, где шансы заболеть вырастают чуть ли не на 100%?
Да просто в России все, как обычно — верхи сказали надо, а низы побежали исполнять. Но исполнять бездумно, порой сводя на нет усилия многих людей. Наверное, пока не изменимся мы сами, не изменится и эта ситуация.