Подхватить коронавирус можно, даже передвигаясь на своей машине

Статистика нынешней пандемии неумолима — в нашей стране каждый день фиксируются новые случаи зааражения коронавирусом, а число тех, кто уже «подцепил» эту заразу, приближается ко второй тысяче (число же граждан, находящихся под наблюдением превысило несколько десятков тысяч). И, следуя рекомендациям Минздрава, многие наши сограждане стараются по возможности ограничить свои социальные контакты: работают удаленно, без необходимости не выходят из дома, а если такой необходимости не избежать, выбирают личный автомобиль, а не общественный транспорт. Но даже когда приходится пользоваться собственной машиной, не будет лишним соблюдать некоторые простые правила безопасности, чтобы свести риск заражения к минимуму.
Итак, в первую очередь стоит позаботиться об антисептических составах. Правда, надо сразу оговориться, сегодня найти в магазинах и даже в аптеках недорогие и эффективные средства этой категории весьма непросто. Дело в том, что для качественной антибактериальной обработки ладоней (например, для обработки рук после открывания двери автомобиля) желательно использовать жидкость или гель-антисептик с долей спирта не менее 70%. Поэтому, если найти фирменный препарат с нужным содержанием спирта не получится, такой состав можно приготовить самому.
Для того, чтобы самостоятельно изготовить жидкий антисептик, понадобится мыло, спирт и вода. Смесь водно-мыльного раствора и спирта в соотношении 3:7 как раз и даст на выходе антисептик требуемой концентрации. В машине его можно хранить в пластиковой бутылке и пользоваться даже зимой — спирт ведь не замерзает.
К слову, при пользовании любым антисептиком важно соблюдать правильную последовательность действий. Поскольку никто не может гарантировать, что внешние поверхности вашего автомобиля (включая дверные ручки) не контактировали с носителями вируса, важно обрабатывать руки антисептиком всякий раз после того, как вы открыли дверь авто, а также перед тем, как коснетесь любой поверхности внутри салона. Так риск перенести вирус внутрь машины значительно снижается.
Кроме того, в машине желательно иметь запас одноразовых перчаток. Они пригодятся, например, для заправки авто на АЗС, чтобы не прикасаться к «пистолету» голыми руками. Понятное дело, за заправку, парковку и т. д. в нынешней ситуации лучше расплачиваться бесконтактными способами. Во-первых, в таком случае вам не придется контактировать с другими людьми (операторами, кассирами). А во-вторых, меньше наличных денег — меньше сдачи — меньше риска встретиться с вирусом: на бумаге и картоне он может жить до суток.
Отдельная тема — салонный фильтр. Его лучше заменить на новый. И даже если обычно вы обходились самым простым вариантом, обеспечивающим защиту от достаточно крупных частиц вроде пыли и копоти, то сейчас имеет смысл обратить внимание на более продвинутые версии салонных фильтров, например, противо-аллергенные. В некоторых из них применяется слой электростатически заряженного материала, способный удерживать самые мелкие частицы, а также слой с ионами серебра, защищающими от аллергенов и бактерий.
Наконец, еще один момент касается салона машины. Если автомобилем пользуется не один человек, а несколько, или в нем, помимо водителя, регулярно находятся пассажиры, необходимо периодически протирать внутренние поверхности интерьера машины (особенно те, к которым чаще всего приходится прикасаться) антибактериальными салфетками. Иначе риск заразиться достаточно велик: на металлических и пластиковых поверхностях вирус сохраняет жизнеспособность пару дней.
Кстати, хорошей альтернативой антибактериальным салфеткам являются некоторые их отдельные аналоги для ухода за стеклами. Наглядный пример — влажные салфетки для чистки автомобильных стекол зеркал и фар Reinigungstucher, разработанные немецкой фирмой Liqui Moly. Как показал опыт их применения, это средство отлично ликвидирует различные загрязнения на стеклах и зеркалах заднего вида, не оставляя после себя разводов и бликов.
Это качество во многом обусловлено тем, что лосьон, которым пропитана ткань салфеток, содержит большую концентрацию спирта. А он, как уже отмечалось выше, является отменным антисептиком. Поэтому такие салфетки можно использовать и для экспресс-дезинфекции металлических, пластиковых и резиновых поверхностей салона машины и дверных ручек.