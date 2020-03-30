Подхватить коронавирус можно, даже передвигаясь на своей машине

Статистика нынешней пандемии неумолима — в нашей стране каждый день фиксируются новые случаи зааражения коронавирусом, а число тех, кто уже «подцепил» эту заразу, приближается ко второй тысяче (число же граждан, находящихся под наблюдением превысило несколько десятков тысяч). И, следуя рекомендациям Минздрава, многие наши сограждане стараются по возможности ограничить свои социальные контакты: работают удаленно, без необходимости не выходят из дома, а если такой необходимости не избежать, выбирают личный автомобиль, а не общественный транспорт. Но даже когда приходится пользоваться собственной машиной, не будет лишним соблюдать некоторые простые правила безопасности, чтобы свести риск заражения к минимуму.

Итак, в первую очередь стоит позаботиться об антисептических составах. Правда, надо сразу оговориться, сегодня найти в магазинах и даже в аптеках недорогие и эффективные средства этой категории весьма непросто. Дело в том, что для качественной антибактериальной обработки ладоней (например, для обработки рук после открывания двери автомобиля) желательно использовать жидкость или гель-антисептик с долей спирта не менее 70%. Поэтому, если найти фирменный препарат с нужным содержанием спирта не получится, такой состав можно приготовить самому.